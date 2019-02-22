Підпал арсеналу стався у частині, де був секс-скандал з командиром: він вже не раз відзначався

Арсенал, який намагалися підпалити 21 лютого, розташовується у військовій частині №А1358 на Хмельниччині. Саме тут нещодавно стався секс-скандал між лейтенанткою Валеріє Сікал і командиром Віктором Іванівим. Крім того, останній може бути причетним до пожежі та вибуху на складах у Новобогданівці на Запоріжжі, що відбулися у травні 2004 року.

21 лютого у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про спробу підпалу одного з арсеналів. Де саме це сталося, військові не уточнили, проте зауважили, що пожежу вдалося вчасно ліквідувати.

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Як переконує журналіст Віталій Павловський інцидент трапився у військовій частині №А1358, що розташовується у селі Цвітоха на Хмельниччині.



Підпал арсеналу ЗСУ стався у селі Цвітоха на Хмельниччині

За його словами, тут зберігається зброя калібру 120 і 150 міліметрів, однак її "зовсім трошки». Також він каже, що єдиний арсенал в Україні, який ще не горів.

"Своїми силами пожежної частини було зупинено основну частину пожежі. Але перевірка ВСП (Військова служба правопорядку) та СБУ з Хмельницького, яка вже прибула на місце та вивчає ситуацію, маю надію дасть оцінку керівнику та підлеглим, які відповідають за схоронність боєприпасів" – зауважив представник ЗМІ.

Водночас він оприлюднив й іншу цікаву деталь.

Хочу Вам нагадати, що саме Віктор Іванів мав посаду керівника схову (зберігання) боєприпасів в Новобогданівці в 2004-2005, коли там відбулася пожежа та детонація боєприпасів у військових складах. Комісія визнала його "винним через самоусунення від службових обов'язків, що подалі призвело до катастрофічних наслідків,

– наголосив Павловський.

Також він опублікував копію військового документу, в якому мовиться, що за результатами внутрішнього аудиту у цій частині було виявлено порушення на суму у близько 2,4 мільйона гривень.



Раніше у частині, командом якої є Іванів, виявили порушення на суму у близько 2,4 мільйона гривень

"Можливо, диверсія, що знищити докази "про зниклі мільйони" – припускає журналіст.

Хто такий Віктор Іванів. Нещодавно саме у військовій частині №А1358 вибухнув секс-скандал. 24-річна лейтенантка Валерія Сікал звинуватила командира цієї частини Віктора Іваніва у приниженні честі та схилянні до сексуальних стосунків. Жінка стверджує, що той протягом року активно до неї залицявся в обмін на "легку службу", а на відмову – привселюдно її ображав.

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Справу відмовились реєструвати на Хмельниччині. 21 грудня жінка звернулася до вінницької поліції, оскільки родом з Вінниці.

Згодом Валерія Сікал перейшла на роботу до іншої частини іншу частину. Натомість Іванів подав проти неї заяву до суду із звинуваченнями в адміністративному правопорушенні.