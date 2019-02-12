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      Підпал авто представника "Свободи" у Києві: що говорять правоохоронці

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      Все, що залишилося від машини Назаренка, після пожежі
      Все, що залишилося від машини Назаренка, після пожежі / "Інформатор

      У поліції Києва підтвердили інформацію про підпал авто депутата Київради від "Свободи" Володимира Назаренка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу. Її санкція передбачає позбавлення терміном до десяти років.

      Уночі проти 12 лютого на проспекті Перемоги у Києві невідомі підпалили автомобіль депутата від Київради від "Свободи" Володимира Назаренка. Як у коментарі 24 каналу переконував політик, це спланований підпал і все свідчить, що ніякого короткого замикання не може бути.

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      "Розбили вікно, закинули якусь запальну суміш і підпалили. Адже коли машина палала, повним ходом лунала сигналізація. Зловмисники побачили, що я близько першої години ночі на цій машині повернувся з приймальні своєї", – зазначав Назаренко.

      За його словами, за документами належить машина його матері, однак нею користується вся сім’я. Він додає, що у машині було встановлено газовий балон, однак, на щастя, він не вибухнув. Крім того, саме авто є старим, 2003 року випуску. Машина вигоріла дощенту та горіла яскраво.

      Назаренко припускає, що до злочину може бути дотичним київська так звана будівельна мафія.

      На місці працювали поліція, медики, а також співробітники ДСНС і СБУ.

      Журналісти 24 каналу звернулися до Служби безпеки за коментарем, однак там нам відповіли, що "справа поліції", відтак всі питання слід адресувати їм.

      У поліції Києва, зі свого боку, журналістам 24 каналу підтвердили факт інциденту. За словами речниці відомства Оксани Блищик, до правоохоронців звернулася мати депутата Київради через те, що побачила займання машини. Також жінка сповістила про подію пожежників.

      Згодом поліцейські поговорили й з політиком. Чоловік їм розповів, що користується цим автомобілем, однак він є зареєстрованим на його матір.

      Спеціалісти відповідних служб встановили ймовірну причину пожежі – занесення стороннього джерела запалення. Тобто, за попередньою інформацією, невідомі розбили скло та закинули у салон позашляховика невідому речовину, внаслідок чого машина загорілася. Уранці 12 лютого поліцейські провели додатковий огляд місця події, аби з'ясувати його причини та обставини. Крім того, триває розшук причетних до правопорушення осіб,
      – зазначила Блищик.

      З боку поліції на місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група та експерти.

      В управлінні ДСНС у Києві повідомили, що автомобіль горів біля 3-поверхового житлового будинку на проспекті Перемоги, 37. Також тут підтвердили інформацію про марку машини – Toyota Land Cruiser.

      Повідомлення про пожежу до них надійшло о 1:54, а о 02:24 займання було ліквідовано.

      Внаслідок пожежі в автомобілі Toyota Land Cruizer згорів салон автомобіля, моторний відсік, лобове та бокове скло, передній бампер, фари, капот та пошкоджено лакофарбове покриття,
      – розповіла у коментарі 24 каналу речниця ДСНС у Києві Світлана Водолага.

      Це вже не перший злочин щодо політиків у районі Києва упродовж останнього часу. Зокрема,  наприкінці січня на Новообухівській трасі біля парковки "МегаМаркету" пограбували депутата від "Блоку Петра Порошенка" Володимира Курінного. Також серйозно постраждала його машина – розбито скло та пробито колесо.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Києва ВО "Свобода" Пожежа ДСНС
      Джерело: 24 канал
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