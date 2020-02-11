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      Підпал авто журналістки "Радіо Свобода" Терещук: до злочину може бути причетним майор поліції

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      У справі про підпал авто журналістки "Радіо Свобода" встановили замовника, пособника та підбурювача / Пресслужба СБУ у Львівській області

      Слідчим вдалося встановити замовника, пособника та підбурювача підпалу автомобіля журналістки львівської редакції "Радіо Свобода" Галини Терещук. За процесуального керівництва прокуратури Львівської області їм уже повідомили про підозру.

      Що відомо про організаторів підпалу

      Замовник

      За інформацією пресслужби Офісу генпрокурора, до підпалу може бути причетним 48-річний раніше судимий львів’янин. Його знають у кримінальному світі як фігуранта контрабандних схем. Також він має стосунок до розкрадання палива з Львівської залізниці.

      Радимо ознайомитися! Підпал авто журналістки "Радіо Свобода" у Львові: поліція затримала підозрюваних – фото, відео

      Підбурювач і виконавець

      Крім того, у вчиненні цього злочину правоохоронці підозрюють працівника Франківського відділу поліції Львова. За версією слідства, він, змовившись з ініціатором, підшукував виконавця, підбурював його до підпалу машини та заплатив йому за виконану роботу. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук. У пресцентрі СБУ у Львівській області додали, що він зараз переховується від слідства за кордоном.

      За словами головної прокурорки Львівщини Ірини Діденко, підбурював до злочину 43-річний майор, старший оперуповноважений кримінальної поліції. Відомо, що він працює у правоохоронних органах вже 22 роки.

      Яке майбутнє чекає на зловмисників

      Зараз віршують питання про скерування до суду клопотання про обрання як імовірному замовнику, так і підбурювачу з виконавцем запобіжних заходів. Першому загрожує тримання під вартою, а працівникові поліції – затримання та запобіжний захід також у вигляді тримання під вартою.

      Розслідування цієї справи передали до управління СБУ у Львівській області. Щодо підпалу машини журналістки відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне знищення або пошкодження майна. Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує від 6 до 15 років позбавлення волі.

      Що відомо про підпал машини Галини Терещук

      Інцидент трапився уночі проти 30 січня. У мережі з’явилося відео підпалу. На кадрах видно, як невідомий чоловік у капюшоні підкладає до лобового скла машини журналістки пакети, підпалює їх і тікає. За словами чоловіка Галини Терещук, свідком події став сусід родини. Він навіть гукнув зловмиснику: "Що ти робиш? Ти вулицю хочеш спалити?" Та той не зупинився й лише відповів: "Ні, тільки цю машину".

      За тридцять хвилин до півночі. Я ще подивилася у вікно – виглянула, що машина стоїть. Все. І кинула оком, вправо, вліво, повернулася. Все спокійно. Ще якийсь час світло горіло в кімнаті. Потім ми вимкнули світло. І буквально за хвилин 5 – 10 чоловік почув якийсь шум. Пішов перевірити, чи двері зачинені – він завжди це перевіряв. І тут засигналила машина. Він – до вікна і каже мені, що горить машина,
      – пригадала, зі свого боку, Галина Терещук.

      Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Основна версія – професійна діяльність Галини Терещук.

      Додамо, що Галина Терещук працює на "Радіо Свобода" з 2000 року. Закінчила вона факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. 

      Зверніть увагу! Під Києвом спалили авто депутата Слюсаренка: що відомо – фото, відео

      Від кінця листопада по 30 січня в Україні сталися щонайменше 6 резонансних підпалів машин. Окрім машини Галини Терещук, також спалили авто:

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Журналісти Офіс генпрокурора Поліція Пожежа Розслідування
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