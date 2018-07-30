Підпал руки та водіння авто під шансон: Ломаченко показав, як відпочиває на батьківщині
Чемпіон WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко весело проводить вільний час у рідному Білгород-Дністровському.
Ломаченко, схоже, перебував на якомусь святковому заході і взяв участь в одному з конкурсів. Дівчина запалила вогонь в долоні у боксера – полум'я спалахнуло і зникло.
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Також Ломаченко продемонстрував техніку водіння автомобіля під шансон. Українець продовжує обкатувати свій Mercedes.
Нагадаємо, що Ломаченко назвав дату наступного бою та можливого суперника.
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Джерело: 24 Канал
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