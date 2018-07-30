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НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підпал руки та водіння авто під шансон: Ломаченко показав, як відпочиває на батьківщині

564 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Чемпіон WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко весело проводить вільний час у рідному Білгород-Дністровському.

Ломаченко, схоже, перебував на якомусь святковому заході і взяв участь в одному з конкурсів. Дівчина запалила вогонь в долоні у боксера – полум'я спалахнуло і зникло.

Читайте також: Ломаченко заступився за Усика перед критиками на адресу чемпіона: фото

 

LomaFIREchenko

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Також Ломаченко продемонстрував техніку водіння автомобіля під шансон. Українець продовжує обкатувати свій Mercedes.

Нагадаємо, що Ломаченко назвав дату наступного бою та можливого суперника.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт 24

Теги: Новини спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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