Підпал руки та водіння авто під шансон: Ломаченко показав, як відпочиває на батьківщині

Чемпіон WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко весело проводить вільний час у рідному Білгород-Дністровському.

Ломаченко, схоже, перебував на якомусь святковому заході і взяв участь в одному з конкурсів. Дівчина запалила вогонь в долоні у боксера – полум'я спалахнуло і зникло.

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LomaFIREchenko Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 29 Лип 2018 р. о 4:33 PDT

Також Ломаченко продемонстрував техніку водіння автомобіля під шансон. Українець продовжує обкатувати свій Mercedes.

Нагадаємо, що Ломаченко назвав дату наступного бою та можливого суперника.

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