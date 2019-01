Підпал угорської громади в Ужгороді: нові докази проти замовника – проросійського неонациста

В судовому процесі у справі підпалу в Ужгороді будівлі угорської культурної громади, оприлюднені нові докази того, що трьом звинувачуваним, польським неонацистам, замовлення на теракт дав німецький журналіст, проросійський неонацист Мануель Оксенрайтер.

Саме він, донедавна – радник депутата Бундестага від проросійської праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини", фінансував цю "акцію".

Мануель Оксенрайтер, головний редактор праворадикального німецького журналу Zuerst! ("Сперш!") й до недавнього часу – співробітник депутата Бундестага Маркуса Фронмайєра, звинувачується на антитерористичному судовому процесі, що відбувається у польському Кракові, в замовленні теракту. Проти нього свідчить знайдене в електронному чаті листування.



Мануель Оксенрайтер

В судових документах, які були надані німецькій пресі (зокрема, тележурналові каналу ARD "Контрасти", який веде журналістське розслідування з цього приводу), зафіксовано, що краківська прокуратура відтепер офіційно визначає Оксенрайтера, як особу, яка фінансувала підпал. Проти нього було висунуте кримінальне звинувачення, й тепер вже прокуратура Берліну, в свою чергу, розпочала слідство, спираючись на докази, які надали їй польські колеги. Звинувачення: підбурювання до скоєння важкого злочину.

Нагадаємо, що йдеться про теракт, скоєний в Україні: 4 лютого минулого року двоє невідомих на той момент осіб закидали пляшками з "коктейлем Молотова" фасад будівлі Культурного центру угорської національної меншини в Ужгороді, після чого розмалювали будинок нацистською та українською символікою, вдаючи з себе "українських неонацистів".

Цей випадок призвів до кризи у відносинах між Україною та Угорщиною, але злочинців було швидко викрито: обидва виявилися справді неонацистами, але – польськими, членами фашистської організації "Фаланга". Відеокамера спостереження зафіксувала обох в момент втечі, коли вони встигли зірвати з себе "балаклави", а в їх помешканнях у Польщі було знайдено одяг, який вони носили на місці злочину. Обидва терористи, а також їх "командир" зізналися в злочині на суді.

Оцей "командир", 28-річний польський неонацист Міхал Прокопович, і назвав Мануеля Оксенрайтера замовником злочину. За його словами, той заплатив за "справу" 1500 євро та в деталях змалював, що та як має бути зроблено. Особливу увагу, за словами Прокоповича, він приділив вимозі зняти відео понівеченого фасаду, розмальованого українською та нацистською символікою, а також зажадав, аби це відео було йому вислане через інтернет-месенджер "Телеграм". Отримавши відео, Оксенрайтер відповів у тому ж "Телеграмі": "More than enough" ("Більш, ніж досить").



Міхал Прокопович / Фото Радіо Свобода

Трьома днями потому Оксенрайтер зустрівся з Міхалом Прокоповичем у ресторані берлінського летовища Тегель, де передав йому 1 тисячу євро в 200-єврових банкнотах, захованих в книгу. Аванс розміром в 500 євро було передано раніше – також у книзі, яку було надіслано до Польщі поштою.

Окрім листування Оксенрайтера з Прокоповичем, польські слідчі долучили в якості доказу листування польського неонациста з його дружиною, яке відбулося також в "Телеграмі". Вона написала: "О котрій годині ти зустрічаєшся з Мануелем?", на що він відповів: "Об 11:30. В 19:30 я лечу назад з пересадкою в Варшаві. Потім візьму таксі, не хочу зі стількома грошима їхати міським транспортом".

Це листування відбулося того самого дня, 7 лютого 2018 року, коли журнал Zuerst! під редакцією Оксенрайтера вийшов із докладною статтею про "напад українських націоналістів на угорську громаду Ужгорода", в якій пов'язав цей напад із ухваленим щойно в Україні законом про освіту, який нібито завдає утиску угорській мові.

Згідно із заявою Прокоповича, він та Оксенрайтер познайомилися під час однієї з конференцій в Польщі, яку влаштував так званий Центр євразійських досліджень, заснований в Німеччині ще одним польським неонацистом, Матеушем Піскорським, разом із Оксенрайтером та депутатом Бундестагу Фромайєром. Піскорський наразі перебуває під судом із звинуваченням в шпигунській діяльності на користь Росії та КНР. Окрім того, Піскорський є засновником проросійської польської партії Zmiana ("Зміна").

"Євразійський шлях" – націоналістична ідеологія, запроваджена заради протидії західно-ліберальним демократіям, була розроблена російським ідеологом Олександром Дугіним.

Дугін є координатором, посередником між правими екстремістами в Європі та Росії,

– підкреслює публіцист Антон Шеховцов в своїй книзі, в якій змальовує власні зв'язки з правими радикалами.

Оксенрайтер зустрічався з Дугіним кілька разів та є щільно пов'язаним із цим діячем, називаючи його "другом на кшталт батька". Обидва співпрацюють в межах російського націоналістичного об'єднання "Катион". Німецький тележурнал Kontraste отримав документ, який стверджує, що саме Оксенрайтер є адміністратором німецької сторінки цієї організації в Фейсбуці.



Костянтин Малофеєв

Головою наглядової ради "Катиону", в свою чергу, є відомий своїми неонацистськими переконаннями російський мільярдер Костянтин Малофеєв, проти якого в ЄС, США та Україні висуваються звинувачення в намаганнях дестабілізувати Україну та в фінансуванні проросійських сепаратистів, які разом із російською армією захопили частини Донецької та Луганської областей. Малофеєв потрапив під європейські санкції, а його співробітниками свого часу були перший "прем'єр-міністр ДНР" Олександр Бородай та відомий російський терорист Ігор Гіркін.