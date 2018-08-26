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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Підпал виноградників на Одещині: деталі розслідування

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Продовження скандальної історії із підпалом виноградників на Одещині. Напередодні винороб Крістоф Лакарен заявив, що його угіддя підпалили. 20 гектарів знищено. Тим часом поліція та рятувальники заявили, що горіла насправді трава і навіть не відкрили кримінальне провадження.

Наші журналісти поїхали в Шабо – саме там виробляє вино француз. Поспілкувались з потерпілим і на власні очі побачили спалений виноград. Французький винороб Крістоф Лакарен живе та працює в Україні вже 13 років. Він придбав своє угіддя неподалік від селища Шабо, добре відомого своїми виноградниками та родючими землями. Саме тут француз зібрав 130 гектарів землі, на якій і вирощує виноград. 

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На орендованих землях Крістоф запровадив свій власний метод вирощування винограду – він залишає поле з високою травою та кущами, адже переконаний – так ягода тримає вологу та виростає найкращою для виробництва винного продукту.

За такий спосіб вирощування винограду Крістофа критикують місцеві підприємці. Заявляючи, що на цих полях нічого не росте і намагаючись забрати землю під свої бізнесові потреби.

Претендентів на розподіл цих паїв декілька – впевнений винороб. На його думку, саме хтось із них зробив умисний підпал відразу у трьох місцях на полях з виноградниками. Дочка Крістофа навіть знайшла ймовірні докази поруч.

лакарен
Згоріла частина виноградника

За підрахунками винороба, вогонь знищив близько 20 гектарів виноградників. Звернення до поліції результатів не дали – там не бачать підстав відкривати карну справу і повідомили, що проводять перевірку за фактом займання виноградників. Та оприлюднили наступну інформацію: рятувальники також не вважають загорання чимось серйозним, стверджуючи, що замість виноградників горіла суха трава. 

Площа пожежі склала не більше 1 гектара. Зараз встановлюється правовласник даної території. Територія повністю захаращена, тому сказати кому вона належить та, що вона обробляється належним чином – неможливо,
– зазначив заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини Олександр Крицький.

Такі закиди обурили винороба. Каже, аби особисто продемонструвати завдані збитки, запросив на зустріч і голову району, і правоохоронців і рятувальників, втім у призначений час ніхто так і не з'явився.

виноградник
Винороб запевняє – висока трава на полі це власний метод вирощування винограду

Винороб все ж таки сподівається на справедливе розлідування підпалів та допомогу від місцевої влади у захисті унікальних виноградників. Він написав звернення до керівника Одеської обласної адміністрації та до президента України. Адже, саме Петру Порошенку Крістоф Лакрен раніше особисто розповідав про тиск з боку чиновників і просив втрутитися у ситуацію. 

Теги: Новини України Поліція Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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