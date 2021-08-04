Інцидент трапився в 6-поверхівці на вулиці 37/8. Щодо пожежі на 3 поверсі будинку звернулися до рятувальників о 14:48.

Інший випадок Через спадщину: буковинець підпалив будинок з 4-річною племінницею

У Харкові жінка підпалила квартиру через сварку
У будівлю заходять пожежники / Фото ДСНС

Ніхто не постраждав

  • Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
  • Через задимлення 5 людям довелося спуститися на вулицю сходами.
  • Ще одного літнього чоловіка виносили на руках.
  • Йому приблизно 63 роки (народився в 1958 році).
  • Вогонь повністю погасили о 16:07.
  • Офіційно причину займання не називали.

У Харкові жінка підпалила квартиру через сварку
Рятувальники виносять чоловіка з будівлі / Фото ДСНС

У квартирі була дитина

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що кімнату підпалила дівчина, яка посварилася з матір'ю. Також зазначили, що в цей момент там був 5-річний син.

У Харкові жінка підпалила квартиру через сварку
Рятувальник у квартирі, де сталась пожежа / Фото ДСНС