Інцидент трапився в 6-поверхівці на вулиці 37/8. Щодо пожежі на 3 поверсі будинку звернулися до рятувальників о 14:48.

Інший випадок Через спадщину: буковинець підпалив будинок з 4-річною племінницею



У будівлю заходять пожежники / Фото ДСНС

Ніхто не постраждав

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Через задимлення 5 людям довелося спуститися на вулицю сходами.

Ще одного літнього чоловіка виносили на руках.

Йому приблизно 63 роки (народився в 1958 році).

Вогонь повністю погасили о 16:07.

Офіційно причину займання не називали.



Рятувальники виносять чоловіка з будівлі / Фото ДСНС

У квартирі була дитина

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що кімнату підпалила дівчина, яка посварилася з матір'ю. Також зазначили, що в цей момент там був 5-річний син.



Рятувальник у квартирі, де сталась пожежа / Фото ДСНС

Зверніть увагу! 5 жовтня 2020 року повідомили, що в Києві чоловік підпалив квартиру після сварки з дружиною. Там у цей момент також була 6-річна дитина, яка загинула.