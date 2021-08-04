Харків'янка підпалила квартиру матері: в помешканні була дитина

4 серпня 2021 , 15:54
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС Харківщини

В Індустріальному районі Харкова 2 серпня сталася пожежа в багатоквартирному будинку.. У мережі повідомили, що це сталося через підпал, який вчинила жінка після сварки з матір'ю. Також стало відомо, що там перебував малолітній син зловмисниці.

Інцидент трапився в 6-поверхівці на вулиці 37/8. Щодо пожежі на 3 поверсі будинку звернулися до рятувальників о 14:48.

Інший випадок Через спадщину: буковинець підпалив будинок з 4-річною племінницею


У будівлю заходять пожежники / Фото ДСНС

Ніхто не постраждав 

  • Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
  • Через задимлення 5 людям довелося спуститися на вулицю сходами.
  • Ще одного літнього чоловіка виносили на руках.
  • Йому приблизно 63 роки (народився в 1958 році).
  • Вогонь повністю погасили о 16:07.
  • Офіційно причину займання не називали.


Рятувальники виносять чоловіка з будівлі / Фото ДСНС 

У квартирі була дитина 

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що кімнату підпалила дівчина, яка посварилася з матір'ю. Також зазначили, що в цей момент там був 5-річний син. 


Рятувальник у квартирі, де сталась пожежа / Фото ДСНС

Зверніть увагу! 5 жовтня 2020 року повідомили, що в Києві чоловік підпалив квартиру після сварки з дружиною. Там у цей момент також була 6-річна дитина, яка загинула.
Автор: Олександр Марчак