Харків'янка підпалила квартиру матері: в помешканні була дитина

15:54

В Індустріальному районі Харкова 2 серпня сталася пожежа в багатоквартирному будинку.. У мережі повідомили, що це сталося через підпал, який вчинила жінка після сварки з матір'ю. Також стало відомо, що там перебував малолітній син зловмисниці.