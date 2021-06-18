Підпал трапився приблизно о 2:50 годині 18 червня. Про це повідомили журналістам анонімні джерела в поліції.

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Що відомо про інцидент

Вогонь пошкодив автомобіль доньки Колісніченка. Пожежу погасили власними силами ще до приїзду пожежників.

Правоохоронці зазначили, що це може бути пов'язаним із діяльністю активіста. Також додали, що це вже було не перше псування його майна. Однак не повідомили, що саме було раніше.



Автомобіль доньки активіста, який постраждав у пожежі / Фото Української служби новин

Офіційно правоохоронці поки ніяк не прокоментували цю подію. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з поліцією Одещини, щоб отримати коментар.

Зверніть увагу! У Харкові 20 квітня спалили два автомобілі. Також туди принесли 2 похоронних вінки. На їхніх стрічках були написи "Сепаратизм шкодить здоров'ю".