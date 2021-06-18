Підпалили гараж одеського активіста: всередині було авто – фото

В Одесі посеред ночі підпалили гараж активіста Леоніда Колісніченка. Як наслідок, постраждав лише автомобіль. Правоохоронці припускають, що це пов’язано з діяльністю чоловіка.

Підпал трапився приблизно о 2:50 годині 18 червня. Про це повідомили журналістам анонімні джерела в поліції.

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Що відомо про інцидент

Вогонь пошкодив автомобіль доньки Колісніченка. Пожежу погасили власними силами ще до приїзду пожежників.

Правоохоронці зазначили, що це може бути пов'язаним із діяльністю активіста. Також додали, що це вже було не перше псування його майна. Однак не повідомили, що саме було раніше.



Автомобіль доньки активіста, який постраждав у пожежі / Фото Української служби новин

Офіційно правоохоронці поки ніяк не прокоментували цю подію. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з поліцією Одещини, щоб отримати коментар.