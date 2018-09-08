Підпалили радянський пам’ятник: у Макіївці бойовики затримали групу підлітків
В окупованій Макіївці на Донеччині проросійські бойовики затримали групу підлітків віком 14-16 років. Затриманих звинуватили у підпалі пам’ятника працівникам шахти № 13-біс, загиблим під час Другої світової війни.
Про це повідомляють ЗМІ окупантів.
Читайте також: В окупованому Донецьку бойовики спаплюжили будівлю огидним написом: фото
Інцидент стався у дні відзначення 75-ї річниці Дня звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників. Зловмисники перед підпалом нібито облили стелу бензином.
Обгоріла стела
Передбачається, що вони були завербовані спецслужбами України,
– пишуть ЗМІ бойовиків з посиланням на джерело в силових органах угруповання.
За повідомленнями окупантів і судячи з опублікованих фото, від стели, яка становила основну частину монумента, залишився обгорілий металевий каркас. Навколо нього розкидані обгорілі уламки барельєфів, що зображали обличчя радянських військових, та розбиті плити з іменами загиблих гірників.
Знищена плита з монумента у Макіївці
Обгоріла частина монумента