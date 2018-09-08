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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Підпалили радянський пам’ятник: у Макіївці бойовики затримали групу підлітків

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Залишки спаленого монумента у Макіївці
Залишки спаленого монумента у Макіївці / Фото з вільних мереж

В окупованій Макіївці на Донеччині проросійські бойовики затримали групу підлітків віком 14-16 років. Затриманих звинуватили у підпалі пам’ятника працівникам шахти № 13-біс, загиблим під час Другої світової війни.

Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

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Інцидент стався у дні відзначення 75-ї річниці Дня звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників. Зловмисники перед підпалом нібито облили стелу бензином.

Макіївка пам'ятник підпал підлітки
Обгоріла стела 

Передбачається, що вони були завербовані спецслужбами України,
– пишуть ЗМІ бойовиків з посиланням на джерело в силових органах угруповання.

За повідомленнями окупантів і судячи з опублікованих фото, від стели, яка становила основну частину монумента, залишився обгорілий металевий каркас. Навколо нього розкидані обгорілі уламки барельєфів, що зображали обличчя радянських військових, та розбиті плити з іменами загиблих гірників.

Макіївка підпал монумент
Знищена плита з монумента у Макіївці

Макіївка монумент підпал пожежа СРСР шахтарі
Обгоріла частина монумента

Теги: Новини України Війна на Донбасі Діти і неповнолітні Макіївка Пожежа СРСР
Джерело: 24 канал
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