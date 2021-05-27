Поліцейські розшукали хлопця по гарячих слідах. Його затримали та оголосили про підозру.

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Що відомо про інцидент

  • Між хлопцем та дівчиною стався конфлікт 26 травня.
  • В результаті хлопець підпали вагітну 20-річну співмешканку.
  • Про інцидент на вулиці Соборності повідомили до ДСНС о 16:10.
  • Дівчина з тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні.
  • Її госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.
  • Зловмисника оперативно розшукали декілька екіпажів патрульних: вони перекрили вокзали та автовокзали.
  • За місцем проживання хлопця виявили зброю: її вилучили.

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Зброя, які знайшли вдома у 17-річного підітіка / Фото Нацполіція

  • На підлітка відкрито кримінальну справу за статтею замах на вбивство.
  • Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.