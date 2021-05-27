Підпалив вагітну дівчину: у підлітка з Кривого Рогу знайшли зброю

17-річний хлопець у Кривому Розі напередодні облив свою вагітну співмешканку легкозаймистою речовиною та підпалив. Після цього втік. Поліція вже затримала зловмисника, а в нього вдома виявила зброю.
Поліцейські розшукали хлопця за гарячими слідами. Йому вже оголосили про підозру.
До теми У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив вагітну дівчину
Що відомо про інцидент
- Між хлопцем і дівчиною стався конфлікт 26 травня.
- В результаті хлопець підпали вагітну 20-річну співмешканку.
- Про інцидент на вулиці Соборності повідомили до ДСНС о 16:10.
- Дівчину з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.
- Її госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.
- Зловмисника оперативно розшукали декілька екіпажів патрульних: вони перекрили вокзали та автовокзали.
- За місцем проживання хлопця виявили зброю: її вилучили.
Зброя, яку знайшли вдома у 17-річного підітіка / Фото Нацполіції
Що загрожує підлітку
Зараз слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Мовиться про статтю "Замах на вбивство".
Якщо вину молодого чоловіка доведуть, йому може загрожувати до 15 років в'язниці.Зверніть увагу! Зараз потерпіла дівчина перебуває у лікарні. Вона отримала опіки 70% тіла. Найбільше постраждало обличчя, тулуба, верхніх кінцівок, а також дихальних шляхів.