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      Підписували договір волонтера: чи можна роботу агітаторів вважати підкупом виборців

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      Передвиборчі агітатори в Сєвєродонецьку, що на Луганщині, скаржаться, що їм не заплатили за роботу. Хоча платити їм взагалі не мали, оскільки згідно з законом це вважається підкупом виборців.

      Один з таких агітаторів, Віталій Васільєв, показав документи, журнали й футболки з символікою передвиборчої кампанії Петра Порошенка. Так він доводив, що працював агітатором на передодні першого туру.

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      Серед документів чоловік показав й договір  – між ним, як волонтером, і громадською організацією "Солідарність". Волонтерам, як відомо, не платять. Проте за перші тижні роботи Віталій, за його словами, таки отримував гроші.

      "За 14 днів, які я відстояв, мені не заплатили. Як і по 10 гривень за зібрані анкети в підтримку Порошенка, і 1000 гривень за роботу спостерігачем на дільниці у день виборів", – зазначив він.


      Одні з документів, які продемонстрував Віталій

      У виборчому штабі Порошенка цю ситуацію вже прокоменували.

      Агітатори винагороди у нас не отримували. Їм, згідно з рішенням ЦВК, відшкодовувалися витрати,
      – пояснив речник передвиборчого штабу чинного президента Олег Медведєв.

      Чи можна вважати встановлену сітку оплати за різні види робіт, про яку розповідає Віталій, компенсацією витрат, не зовсім зрозуміло.

      У МВС ще 5 лютого заявили, що виборче законодавство не передбачає те, що кандидати мають право платити спостерігачам й агітаторам під час виборчої кампанії.

      У громадські мережі "Опора", яка здійснює моніторинг виборів, припустили, що цей випадок можна оцінювати як підкуп виборців.

      Людині пообіцяли гроші, щоб він проголосував й агітував своїх друзів та родичів в обмін на обіцяну винагороду. Але знову ж таки, це – гіпотеза,
      – прокоментував Олексій Кормілецький, координатор спостереження "Опори" за виборами в Луганській області.

      Громадські активісти вже провели своє розслідування, зібрали матеріали та подали заяву до поліції. Проте така справа може розглядатись від кількох тижнів до кількох місяців.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини України Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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