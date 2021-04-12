Підполковника СБУ судитимуть через шантаж із записами розмови

Заступника начальника одного з відділів СБУ в Одеській області звинувачують у вимаганнях із попередньою змовою групою осіб. Крім того, зловмисник незаконно купив та зберігав зброю.

Деталі справи

Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо підполковника Служби безпеки України.

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За даними слідства, працівник СБУ підшукав особу, яка погрожувала громадянину оприлюднити у ЗМІ аудіозаписи його розмов з директором та начальником служби безпеки товариства щодо збору даних про нардепа.

Спільник підполковника шантажував записами розмови про подальше вбивство цього нардепа, яких насправді не було. За мовчання обвинувачений вимагав 50 тисяч доларів.

Посадовець СБУ забезпечив спільників засобом зв'язку з незареєстрованим номером телефону для конспірації, а також консультував їх, як поводитися у разі виклику до правоохоронних органів та як приховати злочин,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, підполковник придбав та зберігав вогнепальну зброю без дозволу.

Зауважимо, щодо співучасників злочину відкрили окреме кримінальне провадження.



Підполковник СБУ незаконно купив та зберігав зброю / Фото Офісу генпрокурора