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      Підприємницьке середовище не вірить сьогоднішньому уряду, – Ляпіна

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      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / vgolos.com.ua

      Податкові ініціативи уряду і парламентської більшості викликають серйозне занепокоєння серед українських підприємців.

      Про це заявила в ефірі 24 каналу Ксенія Ляпіна.

      "Обіцяли одне: не чіпати спрощену систему оподаткування, не псувати умови для підприємницької діяльності, обіцяли взятися за якісь великі розкрадання державної власності і так далі. А що ж ми маємо в реаліях? В реаліях вони ухвалюють в турборежимі закони, які будуть обдирати в буквальному сенсі підприємців, і які уже ухвалені і на підписі у президента. Одна надія, що може він їх заветує. Якщо це нова ера імені так би мовити "Слуги народу", то ця нова ера без підприємців, без громадян України. То для кого ж ця нова ера?", наголосила Ляпіна.

      На її думку, в нинішньому уряді взагалі не бажають дискутувати, радитися, знаходити точки дотику.

      Дискусії в нинішньому уряді сприймаються, як щось негативне. Хоча саме уряд мав би задавати певний тон, стандарти ведення такої дискусії. Якщо говорити про дискусію з підприємницьким середовищем, то це ще цікавіше. Тобто на спілкування урядовці намагаються запрошувати виключно тих осіб, які їм комфортні і які з ними дискутувати не будуть. Ну наприклад, обговорюються питання про касові апарати для мікробізнесу, другої третьої групи спрощеної системи оподаткування, а запрошують як мінімум середній плюс. Але середній плюс і так задоволений, йому би конкурентів тих дрібних поприбирати. Що це за дискусія, з ким дискусія? Це просто імітація діалогу. А імітація завжди погана річ,
      – зазначила Ксенія Ляпіна.

      "Як керівник Державної регуляторної служби, я всіляко намагалася забезпечити баланс інтересів, однак цей уряд не хоче чути іншої точки зору. В мене повне розчарування", підсумувала Ляпіна.

      Саме це, на її думку, мабуть, і стало причиною її звільнення з посади керівника Державної регуляторної служби. Про що, як зазначила Ксенія Ляпіна, вона дізналася не особисто, а зі сторінки в соціальній мережі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України
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