Підприємницьке середовище не вірить сьогоднішньому уряду, – Ляпіна

Податкові ініціативи уряду і парламентської більшості викликають серйозне занепокоєння серед українських підприємців.

Про це заявила в ефірі 24 каналу Ксенія Ляпіна.

"Обіцяли одне: не чіпати спрощену систему оподаткування, не псувати умови для підприємницької діяльності, обіцяли взятися за якісь великі розкрадання державної власності і так далі. А що ж ми маємо в реаліях? В реаліях вони ухвалюють в турборежимі закони, які будуть обдирати в буквальному сенсі підприємців, і які уже ухвалені і на підписі у президента. Одна надія, що може він їх заветує. Якщо це нова ера імені так би мовити "Слуги народу", то ця нова ера без підприємців, без громадян України. То для кого ж ця нова ера?", – наголосила Ляпіна.

На її думку, в нинішньому уряді взагалі не бажають дискутувати, радитися, знаходити точки дотику.

Дискусії в нинішньому уряді сприймаються, як щось негативне. Хоча саме уряд мав би задавати певний тон, стандарти ведення такої дискусії. Якщо говорити про дискусію з підприємницьким середовищем, то це ще цікавіше. Тобто на спілкування урядовці намагаються запрошувати виключно тих осіб, які їм комфортні і які з ними дискутувати не будуть. Ну наприклад, обговорюються питання про касові апарати для мікробізнесу, другої третьої групи спрощеної системи оподаткування, а запрошують як мінімум середній плюс. Але середній плюс і так задоволений, йому би конкурентів тих дрібних поприбирати. Що це за дискусія, з ким дискусія? Це просто імітація діалогу. А імітація завжди погана річ,

– зазначила Ксенія Ляпіна.

"Як керівник Державної регуляторної служби, я всіляко намагалася забезпечити баланс інтересів, однак цей уряд не хоче чути іншої точки зору. В мене повне розчарування", – підсумувала Ляпіна.

Саме це, на її думку, мабуть, і стало причиною її звільнення з посади керівника Державної регуляторної служби. Про що, як зазначила Ксенія Ляпіна, вона дізналася не особисто, а зі сторінки в соціальній мережі.