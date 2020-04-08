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      Підприємці Києва до 30 квітня не платитимуть ЄСВ, – Кличко

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      Підприємці Києва до 30 квітня не платитимуть ЄСВ, / berdpo.info

      У Києві фізичних осіб-підприємців до 30 квітня звільнили від сплати єдиного соціального внеску. Вони можуть скористатися послугою так званого часткового безробіття на час карантину.

      Про послаблення податкового тиску на столичних ФОПів повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

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      З 1 березня до 30 квітня фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску,
      – зазначив Кличко.

      За його словами, столичні підприємці можуть скористатися послугою так званого часткового безробіття на період дії карантинних обмежень.

      Мер пояснив, що для її отримання слід звернутися в Центр зайнятості за місцем реєстрації як платника ЄСВ.

      Які ще полегшення для підприємців діють у Києві

      • вже почали діяти кредитні канікули;
      • Київрада виділила гроші на відновлення програми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу. А напередодні прийняла рішення про надання 50% пільги для малого і середнього бізнесу на оренду комунального майна;
      • у випадку неможливості використання об'єкта на час карантину орендарів комунального майна звільнили від оплати за договорами оренди.

      Що таке часткове безробіття? Вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством тривалості робочого часу. Призводить до скорочення заробітку.

      Що таке єдиний соціальний внесок? Обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Введений з 1 січня 2011 року, замінив собою чотири окремі відрахування: до Пенсійного фонду; до фондів страхування на випадок безробіття; із тимчасової втрати працездатності; від нещасних випадків на виробництві.

      Платниками єдиного внеску є роботодавці; фізичні особи-підприємці; особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю; особи, які працюють на виборних посадах; військовослужбовці та інші категорії платників податків.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Києва Безробіття ФОПи Податки Віталій Кличко
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