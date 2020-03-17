Підприємці влаштували мітинг у Запоріжжі через заборону торгівлі під час карантину: фото

Підприємці вийшли на мітинг під будівлю міської ради 17 березня у Запоріжжі через карантин, у зв’язку з яким у місті закрили усі заклади, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС.

Наразі підприємці Запоріжжя збирають підписи під зверненням щодо незаконності закриття ринків, яке хочуть передати президенту, повідомляє Укрінформ.

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Ви позбавили підприємців можливості продати продукти. Ми теж боїмось коронавірусу, але ми не можемо сидіти вдома. У місті немає спалаху. Чому працюють супермаркети? Чому ви підтримуєте олігархів, а нас знищуєте?

– заявила підприємиця Лідія Кривенко.

Близько 7:00 на ринку у Комунарському районі міста торговці розкладали товар і готувалися до роботи. Після того, як адміністрація ринку провела роз'яснювальну роботу, частина торговців склала товар, а продавці м'яса винесли за територію ринку столи і почали торгувати стихійно. За словами торговців, їм напередодні обіцяли, що дадуть час продати товар.

Після того, як торговцям заборонили працювати, люди пішли будівлю мерії.

Мітинг підприємців у Запоріжжі / Фото Укрінформ

В усій Україні від 17 березня ввели посилений карантин: що заборонено

Заборонено приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, кінотеатрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, а українці зможуть замовити її доставку.

Дозволено тільки роботу продуктових магазинів, аптек та автозаправок.

18 березня з 12:00 заборонене залізничні, авіа- , автобусні міжміські пасажирські перевезення, а також робота метро.

Перевезення пасажирів у містах може відбуватися в режимі до 10 людей у маршрутках і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваїв.

Заборонено масові заходи за участю понад 10 людей , включно з обрядами та церемоніями.

, включно з обрядами та церемоніями. У Чернівецькій та Житомирській областях введено режим надзвичайної ситуації.

Тимчасово заборонено планові заходи та операції у лікарнях (окрім термінових), їх частково перекваліфікують у заклади медичної допомоги.

Обмежено експорт харчів, повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.

Заборонено допускати на атомні електростанції та міста-супутники працівників із ознаками ГРВІ та посилено санітарно-пропускний контроль для персоналу.



Заборони на час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу