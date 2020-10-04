COVID-19 у Трампа може негативно вплинути на його передвиборчу кампанію. Попри те, що президент США наразі у стабільному стані, він – у групі ризику. У Києві є десятки недобудов. Все б нічого, однак від таких недобросовісних забудовників постаждав вже не один десяток людей. Зокрема, киянин Ілля Полудьоний розповів свою історію, як його ошукали.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

COVID-19 у Трампа

Дональда Трампа шпиталізували у лікарню через COVID-19. Через це весь виборчий процес у США під загрозою. Медики запевнили, що наразі перебіг хвороби у Трампа не складний, але президент у групі ризику. Саме через це жодних прогнозів не можуть дати. Все ж, ситуація з хворобою підриває його передвиборчу кампанію.

COVID-19 у Трампа підриває передвиборчу кампанію: дивіться відео

Київські аферисти-забудовники

В Україні чимало недобудов. В столиці – 66, а це понад 32 тисячі квартир. Найцікавішим є те, що в 30% таких об'єктах досі ведуться продажі житла. Киянин Ілля Полудьоний теж став жертвою недоброчесного забудовника. Чоловік вже 2 роки марно очікує на своє житло, а ошукав його скандальний Анатолій Войцеховський.

Як киянина ошукав недобросовісний забудовник: дивіться відео

Заборона приватизації великих об'єктів

Аукціони на великі об'єкти державної власності Верховна Рада тимчасово заборонила. Однак приватизацію заборонили лише на час карантину. Цікаво, що в Україні понад 3,5 тисячі об'єктів, у яких найбільшу частку власності має держава. Найбільш відомим українським об'єктом, який переживає складності із приватизацією є Одеський припортовий завод. Експерти розповіли про переваги і недоліки приватизації.

Великі державні об'єкти тимчасово заборонили приватизовувати: дивіться відео

COVID-19 у Верховній Раді

Все більше народних депутатів хворіють на коронавірус. За одну добу інфікувалися з десяток народних обранців. Варто зазначити, що занедужали й працівники апарату. Спікер Дмитро Разумков повідомив, що скасував всі пленарні засідання. Водночас прийняли рішення, щоб нардепи працювали дистанційно. Вже відомо, хто серед народних обранців хворіє на COVID-19, а хто вже перехворів.

У Верховній Раді спалах коронавірусу: дивіться відео

120 років Львівській опері

У Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької святкували ювілей. Опері – 120 років. Вона не найдавніша в Україні, однак її впізнають найчастіше. Львівським артистам там під силу виконати навіть найскладніші партії. Солісти виконують партії різними іноземними мовами.

Львівська опера святкувала ювілей – їй 120: дивіться відео