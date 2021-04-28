Напередодні у зоні проведення Операції об'єднаних сил на вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. Трьох постраждалих бійців доставили до шпиталю у Харкові. Стан їхнього здоров'я – задовільний.

Детальніше про те, в якому стані перебувають постраждалі військові, розповів провідний хірург Військо-медичного клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов.

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Що відомо про стан бійців, які підірвалися на Донбасі

Двоє з них мають комбіновану травму, а саме вибухову травму зі струсом головного мозку і з акубаротравмою. Один має скелетну травму з пошкодженням кісток тазу. Двоє — термічну травму: опіки першого і другого ступенів обличчя, голови, вушної раковини,

– зазначив Шипілов.

За словами хірурга, всі травмовані у задовільному стані. Наразі воїни проходять дообстеження і лікування. Лікар уточнив, що вони не в інтенсивній терапії, їхній стан стабільний.

Військовим призначили комбіноване лікування – як лікування струсу головного мозку, так і лікування опіків і перелому кісток тазу.

Шипілов також розповів, що всі бійці – з однієї бригади. Найстаршому 48 років, наймолодшому до 40 років, родом вони із Західної України.

"Поранені, які мають опіки, за ними ми будемо спостерігати 3 – 4 доби. Якщо опіки мають глибоке ураження, то, можливо, в майбутньому буде проведена аутодермопластика для закриття дефектів глибоких опіків", – додав хірург.

У шпиталі військові пробудуть до 3 тижнів, згодом їх направлять до санаторію.

Підрив військового авто на Донбасі: коротко