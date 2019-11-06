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      Підрив авто у Києві міг бути замахом на бізнесмена, – ЗМІ

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      Підрив автомобіля на Житомирській трасі 06.11.2019 - замах на Ігоря Сало
      Підрив автомобіля на Житомирській трасі

      Підрив автомобіля у Святошинському районі столиці міг бути замахом на бізнесмена Ігоря Сала, який займається фармацевтичним бізнесом.

      Про це повідомляє агентство "УНН" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

      До теми: Мотоцикліст кинув вибухівку в автомобіль у Києві: є жертви, багато постраждалих – фото і відео

      В результаті вибуху невстановленого вибухового пристрою постраждав чоловік 1962 року народження – столичний бізнесмен.

      Також поранення отримав чоловік 1985 року народження. Також, за попередньою інформацією, загинув співробітник поліції охорони. Обставини та деталі інциденту наразі встановлюються.

      Автомобіль, що підірвав невідомий, ймовірно належить дружині потерпілого бізнесмена.

      Водночас, у телеграм-каналі Украина 24/7 повідомляють, що в автомобілі був бізнесмен Ігор Сало. За попередніми даними загинув його охоронець.


      Ігор Сало / фото із соцмереж

      Що відомо про підрив автомобіля у Києві? 

      За даними поліції в результаті вибуху загинув водій, двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. У поліції підтвердили загибель 1 людини – водія автомобіля. Там також підтвердили, що ще 2 людей зазнали поранень. Попередньо відомо, що невідомий на мотоциклі під’їхав до автомобіля Mercedes-Benz та поклав на дах авто невстановлений предмет. Після того, як мотоцикліст поїхав з місця події, предмет вибухнув.

      Дивіться відео з місця подій:

      Окрім того, пошкоджено транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік.

      За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання введено спеціальну поліцейську операцію.

      На місці події працюють представники Нацполіції, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки. Встановлюються анкетні дані загиблого та постраждалих.

      Внаслідок інциденту на Проспекті Перемоги на виїзді з Києва утворився великий затор. Тож водіям радять не їхати в тому напрямку.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Новини Києва Аварії та ДТП Кримінал Поліція
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