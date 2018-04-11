Підрив автомобіля на протитанковій міні на Луганщині: деталі та фото з місця події

Четверо мирних мешканців загинуло внаслідок підриву автомобіля на Луганщині. За попередніми даними, їх автомобіль підірвався на протитанковій міні.

Як повідомили у поліції, 57-річне подружжя їх 38-річний син зі своєю цивільною 38-річною дружиною зі села Піщане, що поблизу Станиці Луганської, на своєму автомобілі Shevrolet Niva поїхали з міста ще 7 квітня. Їх відсутність занепокоїла сусідів, які і звернулися до правоохоронців.

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Під час розшуку неподалік річки Сіверський Донець, що безпосередньо знаходиться на лінії розмежування, поліцейські виявили пошкоджений автомобіль Shevrolet Niva.

Автомобіль підірвався на міні у лісопосадці

Попередньо встановлено, автомобіль пошкоджено внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою (за попередньою інформацією – протитанкова міна), який здетонував внаслідок наїзду на нього автомобіля. Біля автомобілю виявлено 4 обвуглені трупи.

Даний факт був внесений до ЄРДР за попередньою кваліфікацією за ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Вирішується питання про перекваліфікацію даної події на статтю 258 КК України "Терористичний акт".