Протокол нібито фальсифікували на користь Ігоря Терехова. Згодом на це відреагували в Територіальній виборчій комісії.

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Скільки голосів могли "додати"

В організації написали, що зафіксували порушення членів комісії дільниці на проспекті Лиманському, 1. Там спершу надали спостерігачам протокол у якому голоси були пораховані таким чином:

Терехов – 246;

Добкін – 190;

Немічев – 27;

Скорик – 21;

Мустафаєва – 16;

Ярославський – 14;

Плетньов – 15;

Маринін – 4;

Ряполов – 1;

Величков – 1.

Проте вже під час засідання Основ'янської районної ТВК член комісії оголосив інші цифри, які відрізнялися. Там нібито додали 70 голосів Терехову.

Натомість в інших кандидатів, зокрема, Констянтина Немічева, Аліни Мустафаєвої, Дмитра Мариніна голосів чомусь стало менше. Для підтвердження цього активісти додали відео оголошення результатів підрахунку.

Оголошення результатів виборів: дивіться відео

Що сказав голова ТВК

Суспільне пише, що це прокоментував голова Основ'янської ТВК Євген Ємець. Він заперечив фальсифікацію. Чоловік припустив, що така зміна цифр може бути пов'язана з перерахунком голосів на одній із дільниць. Однак він також додав, що перед коментуванням має ознайомитися з публікацією ОПОРИ.

Кандидат уже вимагає перерахунку

Один із кандидатів у мери Констянтин Немічев почав вимагати перерахунку голосів. Політик заявив, що його штаб фіксує "викрадення голосів" одразу в кількох районах, зокрема Новобаварському.

Понад дві тисячі голосів пропало. Дуже дивні підрахунки: по протоколах у нас одні цифри, а сьогодні ми бачимо інші. І вони не сходяться з протоколами,

– сказав Немічев.

Також він наголосив, що вимагатиме чесних виборів. Мовляв, готовий звертатися не лише до виборчих комісій, а й поліції.