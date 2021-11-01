Протокол нібито фальсифікували на користь Ігоря Терехова. Згодом на це відреагували в Територіальній виборчій комісії.
Зауважте Виник скандал при підрахунку голосів: у Харкові перешкоджають роботі спостерігачів
Скільки голосів могли "додати"
В організації написали, що зафіксували порушення членів комісії дільниці на проспекті Лиманському, 1. Там спершу надали спостерігачам протокол у якому голоси були пораховані таким чином:
- Терехов – 246;
- Добкін – 190;
- Немічев – 27;
- Скорик – 21;
- Мустафаєва – 16;
- Ярославський – 14;
- Плетньов – 15;
- Маринін – 4;
- Ряполов – 1;
- Величков – 1.
Проте вже під час засідання Основ'янської районної ТВК член комісії оголосив інші цифри, які відрізнялися. Там нібито додали 70 голосів Терехову.
Натомість в інших кандидатів, зокрема, Констянтина Немічева, Аліни Мустафаєвої, Дмитра Мариніна голосів чомусь стало менше. Для підтвердження цього активісти додали відео оголошення результатів підрахунку.
Оголошення результатів виборів: дивіться відео
Що сказав голова ТВК
Суспільне пише, що це прокоментував голова Основ'янської ТВК Євген Ємець. Він заперечив фальсифікацію. Чоловік припустив, що така зміна цифр може бути пов'язана з перерахунком голосів на одній із дільниць. Однак він також додав, що перед коментуванням має ознайомитися з публікацією ОПОРИ.
Кандидат уже вимагає перерахунку
Один із кандидатів у мери Констянтин Немічев почав вимагати перерахунку голосів. Політик заявив, що його штаб фіксує "викрадення голосів" одразу в кількох районах, зокрема Новобаварському.
Понад дві тисячі голосів пропало. Дуже дивні підрахунки: по протоколах у нас одні цифри, а сьогодні ми бачимо інші. І вони не сходяться з протоколами,
– сказав Немічев.
Також він наголосив, що вимагатиме чесних виборів. Мовляв, готовий звертатися не лише до виборчих комісій, а й поліції.