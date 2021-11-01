"Підробили на користь Терехова": ОПОРА заявила про фальсифікацію протоколу на виборах у Харкові

Громадська організація ОПОРА заявила про те, що фальсифікували один із протоколів підрахунку голосів на виборах мера Харкова. Мовиться про одну дільниць Основ'янського району.

Протокол нібито фальсифікували на користь Ігоря Терехова. Згодом на це відреагували в Територіальній виборчій комісії.

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Скільки голосів могли "додати"

В організації написали, що зафіксували порушення членів комісії дільниці на проспекті Лиманському, 1. Там спершу надали спостерігачам протокол у якому голоси були пораховані таким чином:

Терехов – 246;

Добкін – 190;

Немічев – 27;

Скорик – 21;

Мустафаєва – 16;

Ярославський – 14;

Плетньов – 15;

Маринін – 4;

Ряполов – 1;

Величков – 1.

Проте вже під час засідання Основ'янської районної ТВК член комісії оголосив інші цифри, які відрізнялися. Там нібито додали 70 голосів Терехову.

Натомість в інших кандидатів, зокрема, Констянтина Немічева, Аліни Мустафаєвої, Дмитра Мариніна голосів чомусь стало менше. Для підтвердження цього активісти додали відео оголошення результатів підрахунку.

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Що сказав голова ТВК

Суспільне пише, що це прокоментував голова Основ'янської ТВК Євген Ємець. Він заперечив фальсифікацію. Чоловік припустив, що така зміна цифр може бути пов'язана з перерахунком голосів на одній із дільниць. Однак він також додав, що перед коментуванням має ознайомитися з публікацією ОПОРИ.

Кандидат уже вимагає перерахунку

Один із кандидатів у мери Констянтин Немічев почав вимагати перерахунку голосів. Політик заявив, що його штаб фіксує "викрадення голосів" одразу в кількох районах, зокрема Новобаварському.

Понад дві тисячі голосів пропало. Дуже дивні підрахунки: по протоколах у нас одні цифри, а сьогодні ми бачимо інші. І вони не сходяться з протоколами,

– сказав Немічев.

Також він наголосив, що вимагатиме чесних виборів. Мовляв, готовий звертатися не лише до виборчих комісій, а й поліції.