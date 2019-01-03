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      Підроблені рішення Київради: прокуратура вимагає повернути 2 земельні ділянки на околиці столиці

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      Прокуратура Києва
      Прокуратура Києва / фото з відкритих джерел

      Київська місцева прокуратура №3 у судовому порядку вимагає витребувати на користь територіальної громади міста Києва дві земельні ділянки вартістю понад 45 мільйонів гривень.

      Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

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      За його словами, йдеться про ділянки у селищі Биківня площею 1,6 та 0,2 гектари. Вони перейшли у приватну власність на підставі підроблених рішень Київської міської ради.

      Зважаючи на те, що Київська міська рада позбавлена можливості здійснення належного контрою та раціонального використання земельних ділянок у зв’язку з їх незаконним відчуженням, місцева прокуратура звернулась до суду з позовними заявами про витребування вищевказаних ділянок на користь столичної громади,
      – зазначив Лисенко.

      Він додав, що за фактом незаконного вибуття майна територіальної громади розслідується кримінальне провадження, процесуальне керівництво в якому здійснює місцева прокуратура.

       

      Теги: Новини політики Новини Києва Київська прокуратура Кримінальні новини Київрада
      Джерело: 24 Канал
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