Підроблені рішення Київради: прокуратура вимагає повернути 2 земельні ділянки на околиці столиці

Київська місцева прокуратура №3 у судовому порядку вимагає витребувати на користь територіальної громади міста Києва дві земельні ділянки вартістю понад 45 мільйонів гривень.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

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За його словами, йдеться про ділянки у селищі Биківня площею 1,6 та 0,2 гектари. Вони перейшли у приватну власність на підставі підроблених рішень Київської міської ради.

Зважаючи на те, що Київська міська рада позбавлена можливості здійснення належного контрою та раціонального використання земельних ділянок у зв’язку з їх незаконним відчуженням, місцева прокуратура звернулась до суду з позовними заявами про витребування вищевказаних ділянок на користь столичної громади,

– зазначив Лисенко.

Він додав, що за фактом незаконного вибуття майна територіальної громади розслідується кримінальне провадження, процесуальне керівництво в якому здійснює місцева прокуратура.