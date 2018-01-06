Підручний слідом за Семеренко потрапив до числа найкращих у перс'юті в Обергофі

6 січня в рамках етапу Кубка світу, який відбувався у німецькому Обергофі, відбулася чоловіча гонка переслідування, в якій брали участь і українські спортсмени. Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який зумів потрапити до квіткової церемонії.

Підручний продемонстрував досить непогану гонку, припустившись лише одного промаху. У підсумку Підручний зумів піднятися на п’ять позицій догори, фінішувавши на 5 сходинці.

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Зауважимо, що це вже друге в сезоні потрапляння Підручного у квіти. Крім того, це третій найкращий результат в кар'єрі українського біатлоніста після мас-стартів у німецькому Рупольдінгу (4-е місце) і чеському Нове-Мєсто (5-е місце) в 2016 році.

Щодо інших українців, Володимир Семаков і Артем Тищенко участі у гонці не брали, хоча і пройшли відбір за підсумками спринту, а Артем Прима, стартувавши 16-м, фінішував 25-м (4 промахи).

Переміг у гонці переслідування француз Мартен Фуркад, другим прийшов норвежець Йоханнес Бо, а третім – його брат Тар'є. Четвертим фінішував ще один норвежець – Еміль Хегле Свенсен.

Нагадаємо, в Обергофі перед чоловіками участь у перс’юті взяли жінки. Найкращою серед українок була Віта Семеренко, яка здобула "бронзу".