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      Підсипала снодійного: дружина Оззі Осборна зізналась, як дізналась про зраду чоловіка

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      Оззі і Шерон Осборн
      Оззі і Шерон Осборн / Instagram / @sharonosbourne

      Дружина легендарного рок-музиканта Оззі Осборна Шерон в новому інтерв’ю розповіла, яким чином вона змусила свого чоловіка зізнатись у зраді. Для цього вона вдалась до дуже радикальних методів.

      Про це світська зірка розповіла в інтерв’ю для The Sun.

      Два роки тому Шерон випадково дізналась, що Оззі їй зраджує, коли під час спільного проведення часу він випадково відправив електронний лист їй замість таємної коханки. Тоді ще жінка подумала, що це якась дрібниця, яка не має значення, але потім зрозуміла, кому воно було адресоване.

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      Щоб детальніше дізнатись про іншу жінку в житті Оззі Осборна (нею виявилась зірковий стиліст Мішель П'ю), Шерон підсипала йому снодійного та виманила з нього усю потрібну інформацію.

      Він прийняв свої пігулки для сну. А я підсипала ще дві додаткові в його напій і дізналася про все. Він би ніколи б просто так не розповів мені правду. Йому було соромно, страшно. Я знала, як довго це тривало і з ким,
      – згадала Шерон.

      Хоч після цього колишній вокаліст рок-групи Black Sabbath пообіцяв, що покінчить з таємним романом, але через півроку знову стало відомо, що він продовжив походеньки на стороні. Тоді ж він і визнав свою сексуальну залежність, після чого пройшов курс лікування.

       

      Цього року Оззі і Шерон відзначили 35 років шлюбу та навіть вдруге поновили свої обітниці, однак дружина Осборна заявляє, що цілком довіритись йому не може. Їй довелось пройти не один сеанс з психологом, щоб відпустити образу після важкої зради.

      Теги: LifeStyle Музика Зіркові романи
      Джерело: 24 Канал
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