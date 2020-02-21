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      Підстав для антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизпалива в Україну нема, – Каленков

      -
      Дизпаливо / vcrti.com.ua

      Олександр Каленков звернувся до Тимофія Милованова та Тараса Качки через неприпустимість впровадження мита на імпорт дизельного палива та скрапленого газу походженням з РФ.

      Від імені Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" він надав їм додаткову інформацію щодо заяви, яку направили до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ПАТ "Укртатнафта" та АТ "Укргазвидобування". Ця заява стосувалась проведення спеціального антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизельного палива та скрапленого газу походженням з Російської Федерації з метою впровадження відповідного імпортного мита.

      "Проаналізувавши дані, отримані від експертів ринку, звертаємо увагу на факти, що свідчать про відсутність підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизельного палива в Україну", – написав Каленков.

      Він пояснив, що основним вітчизняним виробником дизельного палива є Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта"), виробництво якого у 2019 році склало 89% від загального обсягу виробленого в Україні дизельного палива.

      Приріст об’ємів виробництва дизельного палива Кременчуцьким НПЗ у 2019 році пришвидшився і у 2 півріччі 2019 р. підприємство виробила на 13% більше від об’ємів 1 півріччя 2019 р.

      Падіння об’ємів імпорту дизельного палива з Російської Федерації в 2019 році пришвидшилися і в 2 півріччі 2019 р. з РФ імпортували на 20% менше порівняно 1 півріччям 2019 р.

      "З метою уникнення поглиблення кризи в гірничо-металургійному комплексі України та не погіршення соціального рівня життя населення України, просимо сприяти у відмові ПАТ "Укртатнафта" та АТ "Укргазвидобування" в ініціюванні антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизельного палива та скрапленого газу походженням з РФ", – зазначив Каленков.

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      Теги: Укрнафта Мито Імпорт Металургія
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