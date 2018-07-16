Підстава Росії, все для Путіна і смертельні торжества – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Фінішував чемпіонат світу-2018 з футболу. Заключний день турніру, як і більшість попередніх, був багатим на скандали та різні цікаві події, про які ми розкажемо в нашій традиційній підбірці нефутбольних історій.

"Обіс*али Росію!"

Під час фінального матчу між збірними Франції та Хорватії, який нагадаємо завершився з рахунком 4:2, на поле вибігли учасники скандального панк-гурту Pussy Riot. Вони були одягнені у форму поліції. Відео дивіться тут.

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Стюарди досить швидко їх спіймали, тому затримка у грі була незначною. До поліцейського відділку потрапили 4 учасники "забігу", й ось там відбувалися досить цікаві події. В мережі з'явилося відео, на якому видно двох затриманих активістів і чути голос чоловіка, який грубо висловлюється і ображає затриманих. Веселе відео.

Наручники сюди! На обох! Ти, тварюка, хто така? А ви знаєте, що Росія за це платитиме штраф ФІФА? Ви Росію підставили під санкції! Я іноді жалкую, що зараз не 37-й рік. Обіс*али Росію! – каже голос за кадром.

Пізніше Pussy Riot на своїй сторінці Facebook повідомили, що це була акція "Міліціонер вступає у гру", мета якої – звільнення політичних в’язнів, припинення кримінальних справ за репости та заборона незаконних арештів на мітингах.



Стюарди полюють на учасників Pussy Riot

Як епатажні Pussy Riot, за якими в Росії уважно наглядають каральні органи, прорвалися на футбольне поле та ще й у формі поліції?

Ми купили квитки і зробили паспорта вболівальників, – розказав один з членів гурту. – Ніякої заборони у нас не було, ми ж не терористи, до нас не мав ніхто претензій. Поліцейську форму взяли напрокат у кінопрацівників. На стадіоні вже під виглядом поліцейських підійшли до стюардів, і вони прийняли нас за працівників поліції. Ми сказали, що шукаємо людину, і вони самі нас пропустили…

Гостинність по-російськи

Інший "фінальний" конфуз стався вже під час церемонії нагородження команд. Медалі і кубки футболістам вручали чотири президенти – росіянин Володимир Путін, француз Еммануель Макрон, хорватка Колінда Грабар-Кітарович і очільник ФІФА Джанні Інфантіно. Несподівано хлюпнув сильний дощ. І тут "гостинні" господарі проявили себе у всій красі – дістали лише одну парасольку і розкрили її, звісно, над Путіним. Ніхто, у тому числі сам диктатор, не додумався хоча б спробувати "накрити" хорватську даму.



Головне, аби господар не намок...

Пізніше парасольки принесли вже для всіх. Але конфуз "все для Путіна" викликав бурхливу реакцію у мережі. Відгуки читайте тут.

"Плавучий" стадіон

Дощ накрив не лише Москву, а й інше місто-госопдар ЧС-2018 – Волгоград. І тут конфуз росіян був ще драматичніший. Вода буквально змила частину нового стадіону.

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Фото і відео цієї ганебної ситуації облетіли весь світ. Коментарі журналістів і користувачів соцмереж зводилися до сакраментального висновку: от що буває, коли стадіон будують, аби накрасти, а не для того, щоб там грали в футбол.



Стадіон у Волгограді після дощу

Побачити тріумф і померти

Тим часом у чемпіонській Франції тривають святкування. І не завжди вони несуть позитив. Вчора ввечері у Парижі, Марселі і Ліоні відбулися масові бійки між поліцією і футбольними фанатами, які намагалися вірватися в магазини, аби нажитися алкоголем. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ і спецтехніку. Проте у Марселі хулігани все ж встигли спалити кілька автівок.

Не обійшлося, на жаль, без жертв – зафіксовано щонайменше дві смерті уболівальників. У місті Сан-Фелі місцевий житель у стані ейфорії врізався у припарковані машини, протаранив дерево і загинув від отриманих травм, а в Аннесі фанат на радощах стрибнув у канал, зламав шию і помер.



Ейфелева вежа в національних кольорах

Втім, більшість французів відсвяткували тріумф достойно. А в Парижі головний символ Франції – Ейфелеву вежу освітили в національні кольори. Дивіться відео!

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