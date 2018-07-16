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Підстава Росії, все для Путіна і смертельні торжества – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

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Учасницю Pussy Riot виносять з поля
Учасницю Pussy Riot виносять з поля / Фото з відкритих джерел

Фінішував чемпіонат світу-2018 з футболу. Заключний день турніру, як і більшість попередніх, був багатим на скандали та різні цікаві події, про які ми розкажемо в нашій традиційній підбірці нефутбольних історій.

"Обіс*али Росію!"

Під час фінального матчу між збірними Франції та Хорватії, який нагадаємо завершився з рахунком 4:2, на поле вибігли учасники скандального панк-гурту Pussy Riot. Вони були одягнені у форму поліції. Відео дивіться тут

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Стюарди досить швидко їх спіймали, тому затримка у грі була незначною. До поліцейського відділку потрапили 4 учасники "забігу", й ось там відбувалися досить цікаві події. В мережі з'явилося відео, на якому видно двох затриманих активістів і чути голос чоловіка, який грубо висловлюється і ображає затриманих. Веселе відео.

Наручники сюди! На обох! Ти, тварюка, хто така? А ви знаєте, що Росія за це платитиме штраф ФІФА? Ви Росію підставили під санкції! Я іноді жалкую, що зараз не 37-й рік. Обіс*али Росію! – каже голос за кадром.

Пізніше Pussy Riot на своїй сторінці Facebook повідомили, що це була акція "Міліціонер вступає у гру", мета якої – звільнення політичних в’язнів, припинення кримінальних справ за репости та заборона незаконних арештів на мітингах.

Стюарди полюють на учасників Pussy Riot
Стюарди полюють на учасників Pussy Riot 

Як епатажні Pussy Riot, за якими в Росії уважно наглядають каральні органи, прорвалися на футбольне поле та ще й у формі поліції?

Ми купили квитки і зробили паспорта вболівальників, – розказав один з членів гурту. – Ніякої заборони у нас не було, ми ж не терористи, до нас не мав ніхто претензій. Поліцейську форму взяли напрокат у кінопрацівників. На стадіоні вже під виглядом поліцейських підійшли до стюардів, і вони прийняли нас за працівників поліції. Ми сказали, що шукаємо людину, і вони самі нас пропустили…

Гостинність по-російськи

Інший "фінальний" конфуз стався вже під час церемонії нагородження команд. Медалі і кубки футболістам вручали чотири президенти – росіянин Володимир Путін, француз Еммануель Макрон, хорватка Колінда Грабар-Кітарович і очільник ФІФА Джанні Інфантіно. Несподівано хлюпнув сильний дощ. І тут "гостинні" господарі проявили себе у всій красі – дістали лише одну парасольку і розкрили її, звісно, над Путіним. Ніхто, у тому числі сам диктатор, не додумався хоча б спробувати "накрити" хорватську даму.

Церемонія закриття чемпіонату світу-2018
Головне, аби господар не намок... 

Пізніше парасольки принесли вже для всіх. Але конфуз "все для Путіна" викликав бурхливу реакцію у мережі. Відгуки читайте тут.

"Плавучий" стадіон

Дощ накрив не лише Москву, а й інше місто-госопдар ЧС-2018 – Волгоград. І тут конфуз росіян був ще драматичніший. Вода буквально змила частину нового стадіону.

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Фото і відео цієї ганебної ситуації облетіли весь світ. Коментарі журналістів і користувачів соцмереж зводилися до сакраментального висновку: от що буває, коли стадіон будують, аби накрасти, а не для того, щоб там грали в футбол.

Стадіон у Волгограді після дощу
Стадіон у Волгограді після дощу

Побачити тріумф і померти

Тим часом у чемпіонській Франції тривають святкування. І не завжди вони несуть позитив. Вчора ввечері у Парижі, Марселі і Ліоні відбулися масові бійки між поліцією і футбольними фанатами, які намагалися вірватися в магазини, аби нажитися алкоголем. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ і спецтехніку. Проте у Марселі хулігани все ж встигли спалити кілька автівок.

Не обійшлося, на жаль, без жертв – зафіксовано щонайменше дві смерті уболівальників. У місті Сан-Фелі місцевий житель у стані ейфорії врізався у припарковані машини, протаранив дерево і загинув від отриманих травм, а в Аннесі фанат на радощах стрибнув у канал, зламав шию і помер.

Ейфелева вежа в національних кольорах
Ейфелева вежа в національних кольорах

Втім, більшість французів відсвяткували тріумф достойно. А в Парижі головний символ Франції – Ейфелеву вежу освітили в національні кольори. Дивіться відео!

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Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Публікації Статті ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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