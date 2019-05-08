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      Підстрелили нардепа від БПП Олександра Урбанського

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      Олександра Урбанського підстрелили на Одещині - новини України
      Підстрелили нардепа від БПП Олександра Урбанського / Фото з відкритих джерел

      Народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександра Урбанського поранили у готелі села Санжейка Одеської області.

      24 канал у себе на Telegram-каналі повідомляє, що депутата поранили з травматичної зброї в ногу під час конфлікту.

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      Нардеп посварився з власником приватного готелю при заселенні. Брат депутата Анатолій Урбанський розповів, що напад не пов'язаний з парламентською діяльністю, пише "Думська".

      Брат (Олександр Урбанський – ред. 24 канал) заступився за свою дружину, до якої з образами чіплявся директор приватного готелю. Брат приїхав туди з дружиною на запрошення друзів. Постріл з травматичної зброї був у ногу, є проникаюче поранення,
      – розповів Анатолій.

      Конфлікт трапився у готелі "Хуторок у Зіни", який належить колишньому голові Білгород-Дністровської РДА Володимиру Зінченку.

      У поліції повідомили, що уже затримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні правопорушення. Окрім того, під час обшуку у підозрюваного були вилучені ще декілька одиниць незареєстрованої зброї.

      бпп конфлікт стрілянина зброя поліція
      Поліцейські вилучили у підозрюваного зброю

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Одеси Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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