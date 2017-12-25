Як виросла українська кіноіндустрія за 2017 рік: фільми, варті уваги

Роками українське кіно не розвивалось, та після початку війни на Донбасі все кардинально змінилось. В Україні нарешті навчились знімати якісне кіно, яке почало збирати переповнені кінозали.

У 2017 році в Україні зняли 27 фільмів, які отримали фінансування від Держкіно.

Цьогоріч за номінацію "Найкращий фільм іноземною мовою" на "Оскарі" змагатимуться одразу три фільми, зняті спільно з Україною – "Стрімголов" від Литви, "Рівень чорного" від України та "Межа" від Словаччини.

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Журналісти сайту "24" зібрали 10 українських фільмів, які вийшли у прокат у 2017 році та завоювали чимало нагород.

Кіборги

Жанр: екшн, військова драма

Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв

Бюджет: 48 млн грн

Тривалість: 110 хвилин

IMDb: 9,7/10

Як здогадуєтесь із назви, фільм заснований на реальних подіях, які відбулися у вересні 2014 року в Донецькому аеропорту. Добровольча група військових в надскладних умовах утримує стратегічно важливий об'єкт.

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У кількох містах довелось показувати фільм додатково – всі квитки були розкуплені. Не обійшлось і без скандалів навколо фільму. Автор книги "Аеропорт" Сергій Лойко звинуватив авторів фільму у плагіаті, але згодом вибачився.

Режисер Ахтем Сеїтаблаєв за цей фільм нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. Також стрічка вже встигла отримати престижну нагороду – головний приз Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Трейлер до фільму "Кіборги" – відео

Іній

Жанр: воєнна драма

Режисер: Шарунас Бартас

Бюджет: 39,9 млн грн

Тривалість: 90 хвилин

IMDb: 5,9/10

Фільм знімали спільно Україна, Литва, Франція і Польща. Стрічка неабияк заінтригувала, адже у фільмі знялась відома французька актриса Ванесса Параді.

Головний герой фільму – молодий литовець їде у зону АТО, щоб зрозуміти справжню окупацію Донбасу. Разом з двома військовими журналістами вони потрапляють в реалії війни, до яких зовсім не були готові.

До слова, фільм про Україну "Іній" номінований на "Оскар" від Литви.

Трейлер до фільму "Іній" – відео

Сторожова застава

Жанр: фентезі, пригоди, історичний

Режисер: Юрій Ковальов

Бюджет: 40,3 млн грн

Тривалість: 111 хвилин

IMDb: 7,8/10

Фільм знятий за мотивами книги Володимира Рутківського "Сторожова застава".

У сюжеті – підліток Вітько через загадковий портал часу потрапляє на тисячу років назад у минуле, куди його викликав шаман половецької орди. За переконаннями шамана, хлопець зможе дати велику силу хану Андаку, який хоче захопити увесь світ.

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У фільмі також знявся відомий музикант Олег "Фагот" Михайлюта з гурту ТНМК. А для постановки усіх трюків було найнято професійних каскадерів, частина з яких знімалась у відомому фільмі "300 спартанців". Персонажів "темної сторони" грали казахи, які у фільмі озвучені вигаданою мовою.

Також у фільмі звучать пісня Фагота "Мантра" та "Наша земля" у виконанні "Пікардійської терції".

Права на прокат придбали Франція, Білорусь, Китай, Казахстан, Індія, Малайзія, В'єтнам, Південна Корея та інші країни.

Трейлер до фільму "Сторожова застава" – відео

Стрімголов

Жанр: драма

Режисер: Марина Степанська

Бюджет: 10 млн грн

Тривалість: 105 хвилин

IMDb: 7,4/10

Психологічна драма про те, як піднятись, впасти і знову спробувати піднятись. Головний герой – 27-річний музикант-вундеркінд лікувався від алкогольної та наркотичної залежностей. Після реабілітації він їде до дідуся в село.

Фільм взяв участь у конкурсній програмі Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах та змагався за право представляти Україну на "Оскарі" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Окрім того, на Міжнародному фестивалі авторського кіно в Марокко героїня фільму Дар’я Плахтій отримала приз за найкращу жіночу роль.

Трейлер до фільму "Стрімголов" – відео

Червоний

Жанр: історичний бойовик

Режисер: Заза Буадзе

Бюджет: 20 млн грн

Тривалість: 110 хвилин

IMDb: 8,2/10

Фільм зняли Україна спільно з Литвою за мотивами роману Андрія Кокотюхи "Червоний". Події розвиваються у 1947 році.

Молодий воїн УПА Данило Червоний потрапляє із ще одним українцем до ГУЛАГу – системи концтаборів під керівництвом НКВС. Тут герої зіткнуться з каторгами, відчаєм, підлістю та відчаєм.

Для зйомок фільму під Кривим Рогом спеціально побудували справжній концтабір. У фільмі показують масштабні сцени боїв воїнів УПА з нацистами та НКВС. До слова, у фільмі також зіграли колишні в'язні зі справжніми кримінальними біографіями.

Трейлер до фільму "Червоний" – відео

DZIDZIO Контрабас

Жанр: комедія

Режисер: Олег Борщевський

Бюджет: не розголошений

Тривалість: 84 хвилини

IMDb: 6,3/10

Ідея фільму, як і головна роль, належить Дзідзьові. Фільм розповідає про трьох хлопців, які хочуть заробити грошей на мрії перевезенням контрабанди. Зокрема, головний герой Дзідзьо хоче бути знаменитим співаком.

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У стрічці знялась мама Михайла Хоми Галина та всім відомий продюсер Ігор Кондратюк. До слова, фільм брав участь у відборі від України на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Трейлер до фільму "Дзідзьо і контрабас" – відео

Рівень чорного

Жанр: драма, документальний

Режисер: Валентин Васянович

Бюджет: 10 тис доларів

Тривалість: 90 хвилин

IMDb: 6,4/10

Фільм зняв Валентин Васянович, який був продюсером найтитулованішої української стрічки "Плем'я" – показ на понад 100 кінофестивалях світу та понад 40 нагород, зокрема, три призи Каннського кінофестивалю.

У сюжеті показані універсальні проблеми людей нестандартною кіномовою – 35 німих сцен. У житті 50-річного фотографа Костянтина Мохнача настає чорна смуга – він розуміє, що втратив усе, що любив і до чого був прив'язаний.

Фільм був нагороджений на Одеському міжнародному кінофестивалі призом ФІПРЕССІ у категорії "Найкращий український повнометражний фільм".

І саме ця стрічка буде представляти Україну на "Оскарі" в номінації "Кращий фільм іноземною мовою".

Трейлер до фільму "Рівень чорного" – відео

Межа

Жанр: кримінальний трилер

Режисер: Петер Беб’як

Бюджет: 37 млн грн

Тривалість: 110 хвилин

IMDb: 7,1/10

Україна та Словаччина зняли фільм про контрабанду між цими двома країнами.

2007 рік, напередодні вступу Словаччини до зони Шенгену, тож триває посилення контролю на кордоні з Україною. У керівника контрабандної злочинної групи Адама з'являється низка проблем – зрада, борги, наркотики та інше.

Стрічка про контрабанду з України побила усі касові рекорди у Словаччині. Фільм отримав нагороду 52-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах за найкращу режисерську роботу, був нагороджений призом "Срібна таріль" на 53-му Міжнародному кінофестивалі у Чикаго за найкраще художнє оформлення.

Окрім того, стрічка отримала Гран-прі "Золотий атлас" та приз Молодого журі за найкращий фільм на 18-му Міжнародному кінофестивалі в Аррасі. Цьогоріч фільм, знятий спільно з Україною, представлятиме Словаччину на "Оскарі".

Трейлер до фільму "Межа" – відео

Припутні

Жанр: соціальна драма

Режисер: Аркадій Непиталюк

Бюджет: 8,6 млн грн

Тривалість: 89 хвилин

IMDb: 7,4/10

Сюжет стрічки написано на основі вистави Романа Горбика "Центр". Фільм показує важку долю жінки в Україні – історія бабусі, доньки та онуки, приправлена хуліганським гумором та сміливими порівняннями.

Фільм отримав приз за найкращу режисерську роботу на Міжнародному кінофестивалі про гуманітарні проблеми людства у Болгарії та спеціальний диплом журі Одеського міжнародного кінофестивалю.

Трейлер до фільму "Припутні" – відео

Ізі

Жанр: Комедія

Режисер: Андреа Маньяні

Бюджет: 1,2 млн євро

Тривалість: 91 хвилина

IMDb: 6,9/10

Іронічну комедію Україна знімала спільно з Італією. Героєм сюжету є 40-річний італієць-невдаха Ізі – заснувши на перегонах, він попрощався з кар’єрою гонщика "Формули". Окрім того, такий дорослий чолов'яга досі живе з мамою і у нього через усе це депресія.

На прохання брата Ісідоро везе з Італії в Карпати труну з тілом загиблого на будівництві українського заробітчанина. Подорож підготувала для італійця неабиякі пригоди.

У вересні 2017 року фільм "Ізі" взяв "Гран-прі журі" престижного фестивалю італійського кіно "Annecy Cinema Italien". Фільм показали в Україні, Італії, Франції, Бельгії, Фінляндії та інших країнах.

Трейлер до фільму "Ізі" – відео

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