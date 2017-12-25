04:07
26 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Публікації Статті
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Як виросла українська кіноіндустрія за 2017 рік: фільми, варті уваги

19:00, 25 грудня 2081 Читать новость на русском
Найкращі українські фільми 2017 року
Найкращі українські фільми 2017 року / 24 Канал

Роками українське кіно не розвивалось, та після початку війни на Донбасі все кардинально змінилось. В Україні нарешті навчились знімати якісне кіно, яке почало збирати переповнені кінозали.

У 2017 році в Україні зняли 27 фільмів, які отримали фінансування від Держкіно.

Цьогоріч за номінацію "Найкращий фільм іноземною мовою" на "Оскарі" змагатимуться одразу три фільми, зняті спільно з Україною – "Стрімголов" від Литви, "Рівень чорного" від України та "Межа" від Словаччини.

Читайте також: "Кіборги": 10 фактів про фільм, які варто знати

Журналісти сайту "24" зібрали 10 українських фільмів, які вийшли у прокат у 2017 році та завоювали чимало нагород.

Кіборги

Жанр: екшн, військова драма
Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв
Бюджет: 48 млн грн
Тривалість: 110 хвилин
IMDb: 9,7/10

Як здогадуєтесь із назви, фільм заснований на реальних подіях, які відбулися у вересні 2014 року в Донецькому аеропорту. Добровольча група військових в надскладних умовах утримує стратегічно важливий об'єкт.

Ексклюзивне інтерв'ю з творцями "Кіборгів": Як знімали фільм про новітню історію України

У кількох містах довелось показувати фільм додатково – всі квитки були розкуплені. Не обійшлось і без скандалів навколо фільму. Автор книги "Аеропорт" Сергій Лойко звинуватив авторів фільму у плагіаті, але згодом вибачився.

Режисер Ахтем Сеїтаблаєв за цей фільм нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. Також стрічка вже встигла отримати престижну нагороду – головний приз Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Трейлер до фільму "Кіборги" – відео

Іній

Жанр: воєнна драма
Режисер: Шарунас Бартас
Бюджет: 39,9 млн грн
Тривалість: 90 хвилин
IMDb: 5,9/10

Фільм знімали спільно Україна, Литва, Франція і Польща. Стрічка неабияк заінтригувала, адже у фільмі знялась відома французька актриса Ванесса Параді.

Головний герой фільму – молодий литовець їде у зону АТО, щоб зрозуміти справжню окупацію Донбасу. Разом з двома військовими журналістами вони потрапляють в реалії війни, до яких зовсім не були готові.

До слова, фільм про Україну "Іній" номінований на "Оскар" від Литви.

Трейлер до фільму "Іній" – відео

Сторожова застава

Жанр: фентезі, пригоди, історичний
Режисер: Юрій Ковальов
Бюджет: 40,3 млн грн
Тривалість: 111 хвилин
IMDb: 7,8/10

Фільм знятий за мотивами книги Володимира Рутківського "Сторожова застава".

У сюжеті – підліток Вітько через загадковий портал часу потрапляє на тисячу років назад у минуле, куди його викликав шаман половецької орди. За переконаннями шамана, хлопець зможе дати велику силу хану Андаку, який хоче захопити увесь світ.

Читайте також: За кадром "Сторожової застави": про успішність, містику і чи буде продовження

У фільмі також знявся відомий музикант Олег "Фагот" Михайлюта з гурту ТНМК. А для постановки усіх трюків було найнято професійних каскадерів, частина з яких знімалась у відомому фільмі "300 спартанців". Персонажів "темної сторони" грали казахи, які у фільмі озвучені вигаданою мовою.

Також у фільмі звучать пісня Фагота "Мантра" та "Наша земля" у виконанні "Пікардійської терції".

Права на прокат придбали Франція, Білорусь, Китай, Казахстан, Індія, Малайзія, В'єтнам, Південна Корея та інші країни.

Трейлер до фільму "Сторожова застава" – відео

Стрімголов

Жанр: драма
Режисер: Марина Степанська
Бюджет: 10 млн грн
Тривалість: 105 хвилин
IMDb: 7,4/10

Психологічна драма про те, як піднятись, впасти і знову спробувати піднятись. Головний герой – 27-річний музикант-вундеркінд лікувався від алкогольної та наркотичної залежностей. Після реабілітації він їде до дідуся в село.

Фільм взяв участь у конкурсній програмі Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах та змагався за право представляти Україну на "Оскарі" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Окрім того, на Міжнародному фестивалі авторського кіно в Марокко героїня фільму Дар’я Плахтій отримала приз за найкращу жіночу роль.

Трейлер до фільму "Стрімголов" – відео

Червоний

Жанр: історичний бойовик
Режисер: Заза Буадзе
Бюджет: 20 млн грн
Тривалість: 110 хвилин
IMDb: 8,2/10

Фільм зняли Україна спільно з Литвою за мотивами роману Андрія Кокотюхи "Червоний". Події розвиваються у 1947 році.

Молодий воїн УПА Данило Червоний потрапляє із ще одним українцем до ГУЛАГу – системи концтаборів під керівництвом НКВС. Тут герої зіткнуться з каторгами, відчаєм, підлістю та відчаєм.

Для зйомок фільму під Кривим Рогом спеціально побудували справжній концтабір. У фільмі показують масштабні сцени боїв воїнів УПА з нацистами та НКВС. До слова, у фільмі також зіграли колишні в'язні зі справжніми кримінальними біографіями.

Трейлер до фільму "Червоний" – відео

DZIDZIO Контрабас

Жанр: комедія
Режисер: Олег Борщевський
Бюджет: не розголошений
Тривалість: 84 хвилини
IMDb: 6,3/10

Ідея фільму, як і головна роль, належить Дзідзьові. Фільм розповідає про трьох хлопців, які хочуть заробити грошей на мрії перевезенням контрабанди. Зокрема, головний герой Дзідзьо хоче бути знаменитим співаком.

Читайте також: ТОП-25 фільмів для святкового настрою

У стрічці знялась мама Михайла Хоми Галина та всім відомий продюсер Ігор Кондратюк. До слова, фільм брав участь у відборі від України на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Трейлер до фільму "Дзідзьо і контрабас" – відео

Рівень чорного

Жанр: драма, документальний
Режисер: Валентин Васянович
Бюджет: 10 тис доларів
Тривалість: 90 хвилин
IMDb: 6,4/10

Фільм зняв Валентин Васянович, який був продюсером найтитулованішої української стрічки "Плем'я" – показ на понад 100 кінофестивалях світу та понад 40 нагород, зокрема, три призи Каннського кінофестивалю.

У сюжеті показані універсальні проблеми людей нестандартною кіномовою – 35 німих сцен. У житті 50-річного фотографа Костянтина Мохнача настає чорна смуга – він розуміє, що втратив усе, що любив і до чого був прив'язаний.

Фільм був нагороджений на Одеському міжнародному кінофестивалі призом ФІПРЕССІ у категорії "Найкращий український повнометражний фільм".

І саме ця стрічка буде представляти Україну на "Оскарі" в номінації "Кращий фільм іноземною мовою".

Трейлер до фільму "Рівень чорного" – відео

Межа

Жанр: кримінальний трилер
Режисер: Петер Беб’як
Бюджет: 37 млн грн
Тривалість: 110 хвилин
IMDb: 7,1/10

Україна та Словаччина зняли фільм про контрабанду між цими двома країнами.

2007 рік, напередодні вступу Словаччини до зони Шенгену, тож триває посилення контролю на кордоні з Україною. У керівника контрабандної злочинної групи Адама з'являється низка проблем – зрада, борги, наркотики та інше.

Стрічка про контрабанду з України побила усі касові рекорди у Словаччині. Фільм отримав нагороду 52-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах за найкращу режисерську роботу, був нагороджений призом "Срібна таріль" на 53-му Міжнародному кінофестивалі у Чикаго за найкраще художнє оформлення.

Окрім того, стрічка отримала Гран-прі "Золотий атлас" та приз Молодого журі за найкращий фільм на 18-му Міжнародному кінофестивалі в Аррасі. Цьогоріч фільм, знятий спільно з Україною, представлятиме Словаччину на "Оскарі".

Трейлер до фільму "Межа" – відео

Припутні

Жанр: соціальна драма
Режисер: Аркадій Непиталюк
Бюджет: 8,6 млн грн
Тривалість: 89 хвилин
IMDb: 7,4/10

Сюжет стрічки написано на основі вистави Романа Горбика "Центр". Фільм показує важку долю жінки в Україні – історія бабусі, доньки та онуки, приправлена хуліганським гумором та сміливими порівняннями.

Фільм отримав приз за найкращу режисерську роботу на Міжнародному кінофестивалі про гуманітарні проблеми людства у Болгарії та спеціальний диплом журі Одеського міжнародного кінофестивалю.

Трейлер до фільму "Припутні" – відео

Ізі

Жанр: Комедія
Режисер: Андреа Маньяні
Бюджет: 1,2 млн євро
Тривалість: 91 хвилина
IMDb: 6,9/10

Іронічну комедію Україна знімала спільно з Італією. Героєм сюжету є 40-річний італієць-невдаха Ізі – заснувши на перегонах, він попрощався з кар’єрою гонщика "Формули". Окрім того, такий дорослий чолов'яга досі живе з мамою і у нього через усе це депресія.

На прохання брата Ісідоро везе з Італії в Карпати труну з тілом загиблого на будівництві українського заробітчанина. Подорож підготувала для італійця неабиякі пригоди.

У вересні 2017 року фільм "Ізі" взяв "Гран-прі журі" престижного фестивалю італійського кіно "Annecy Cinema Italien". Фільм показали в Україні, Італії, Франції, Бельгії, Фінляндії та інших країнах.

Трейлер до фільму "Ізі" – відео

Читайте також: 2017 рік у цитатах: вислови, які вплинули на майбутнє України

Автор: Юліана Вінтюк
Теги: Новини України Кіно Підсумки 2017 року Публікації Статті LifeStyle Новини культури Оскар Оскар-2017
Джерело: 24 Канал
Новини за 25 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чи зможе безвіз з ЄС вижити в умовах тотальної корупції в Україні
25 грудня, 23:00 Чи зможе безвіз з ЄС вижити в умовах тотальної корупції в Україні
Олександра Дрік 305
Украина сделала выбор: теперь для многолетних коррупционеров лавочка прикрылась
25 грудня, 22:03 Украина сделала выбор: теперь для многолетних коррупционеров лавочка прикрылась
Блог Медіа 4525
Головні новини 25 грудня: підрив авто поліцейського у Харкові та аварія з автобусом у Москві
25 грудня, 22:02 Головні новини 25 грудня: підрив авто поліцейського у Харкові та аварія з автобусом у Москві
472
Що відомо про одіозного поліцейського Миколу Черьомухіна, якому у Харкові підірвали авто
25 грудня, 21:05 Що відомо про одіозного поліцейського Миколу Черьомухіна, якому у Харкові підірвали авто
9091
Чего следует ожидать от непредсказуемой Каталонии и что может сделать ей Испания
25 грудня, 20:00 Чего следует ожидать от непредсказуемой Каталонии и что может сделать ей Испания
Іван Яковина 259
Трамп розповів деталі розмови з Путіним щодо України
 9 липня , 16:32
"Красива зая": у мережі зацікавились відвертими фото юристки з Міноборони
3 жовтня , 21:20
Крим атакує навала сарани з Росії: вражаюче відео
19 липня , 13:10
Чому Путін допустив "переворот" у Луганську: коментар приватної розвідки США
 23 листопада , 14:02
Як скандал з двигунами для КНДР показав проблему червоного директора КБ "Південне"
 19 серпня , 13:06
Вся кандидатська рать: хто йде у президенти України
 30 жовтня , 20:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук