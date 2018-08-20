Підсумки 5-го туру УПЛ: цікаві факти та цифри

У шести матчах 5-го туру УПЛ було зафіксовано три перемоги та три нічиї. Деякі з них продовжили рекордні серії, деякі обірвали. А також не обійшлося і без ювілеїв.

"Динамо" проводить 400-й домашній матч в УПЛ: +328=48-24, м’ячі 954-219.

"Динамівці" 9-й раз починають сезон з чотирьох перемог.

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"Динамо" святкує 6-ту поспіль перемогу в УПЛ, у тому числі чотири останніх з одним і тим же рахунком 1:0.

Загальна безпрограшна серія "Динамо" в Чемпіонатах досягає 15-ти матчів: +14=1, а домашня – 20-ти: +17=3.

Гравці "Динамо" забивають голи в УПЛ в 17-ти матчах поспіль, а на своєму полі – в 12-ти.

"Динамівці" продовжують свою серію без пропусків голів до 427-ми хвилин.

20-а домашня перемога "Динамо" при Олександру Хацкевичу у всіх турнірах: 16 – в УПЛ та 4 – у єврокубках.

"Олександрія" з 2 квітня 2017 року не може "розмочити" ворота "Динамо" у Чемпіонатах впродовж 448-ми хвилин.

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Олександрійці переривають 5 (!) клубних рекордних серій в Чемпіонатах: безпрограшну, яка з 24 лютого тривала 16 ігор:+11=5, загальну переможну з 9-ти матчів, переможну гостьову з 5-ти ігор, безпрограшну виїзну з 8-ми ігор: +5=3 та гольову гостьову з 5-ти ігор.

"Олександрія" також завершила і свою рекордну "суху" серію, яка з 12 травня тривала в УПЛ впродовж 518-ти хвилин.

Переривається і серія Юрія Паньківа ("Олександрія") без пропуску голів в Чемпіонатах, яка з 28 квітня тривала 602 (!) хвилини.

400-й гостьовий матч "Шахтаря" в Чемпіонатах: +241=82-77, м’ячі 734-366.

"Шахтар" обходиться без нічиїх в Чемпіонатах з 5 листопада 2017 року вже загалом 23 (!) матчі: 18 перемог і 5 поразок, а в гостях – 12 (+9-3).

"Львів" на своєму полі не забиває голів в УПЛ впродовж 365-ти хвилин.

Програшна домашня клубна антирекордна серія "Львова" в Чемпіонатах триває 4 матчі.

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"Арсенал-Київ" перериває клубну антирекордну програшну серію в Чемпіонатах, яка тривала 6 матчів, але продовжує інший "рекорд", пропускаючи 15 ігор підряд.

"Каноніри" повторюють антирекорд Чемпіонатів, який належав "Говерлі" та "Таврії", з 2 грудня 2012 року пропускаючи голи на своєму полі впродовж 16-ти (!) ігор (23 м’ячі).

"Олімпік" повторює клубний рекорд, 3-й раз поспіль граючи в УПЛ внічию.

Безвиграшна серія "Арсеналу-Київ" у зустрічах з "Чорноморцем" з 27 листопада 2011 року триває 5 матчів: =2-3.

Переривається безгольовий серіал канонірів у ворота "моряків", який тривав в УПЛ 452 хвилини.

Закінчується безгольовий "серіал" "Маріуполя" у ворота "Ворскли", який тривав протягом 549-ти хвилин.

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Пропускна гостьова серія "Маріуполя" триває в Чемпіонатах 9 ігор – 16 голів, а гольова – 7 ігор (8 м'ячів).

"Ворскла" здобуває 30-ту домашню перемогу в УПЛ при Василю Сачко.

30-а гостьова безвольна поразка "Маріуполя".

У 3-му для себе клубі УПЛ відкривають лік голів Руслан Бабенко ("Чорноморець"), який раніше забивав голи суперникам кам’янської "Сталі" та "Волині" та Сергій Болбат ("Шахтар"), що також забивав у складі донецького "Металурга" та "Металіста".

45-й гол в УПЛ забиває Марлос ("Шахтар"), 1-й – Олексій Майданевич ("Арсенал-Київ", у 2-й грі), Аді Мегреміч ("Карпати", в 4-й), Денис Фаворов ("Десна", в 5-й).

250-й матч в УПЛ проводить Володимир Чеснаков, 100-й – Владислав Кулач, 1-й – Артур (усі – "Ворскла"), Жонатан ("Львів").

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1-й раз вилучається в УПЛ Андрій Домбровський ("Арсенал-Київ", у 4-й грі).

У 8-му (!) для себе клубі елітного дивізіону дебютує Валерій Федорчук ("Маріуполь"), у 2-му – Денис Безбородько ("Десна"), відкриваючи при цьому рахунок голів також у 2-й команді.

120-й матч у чемпіонатах Романа Санжара біля керма "Олімпіка": +33=35-52, м'ячі 113-186.

20-а нічия Олександра Рябоконя біля керма різних команд УПЛ, в т.ч. 1-а в "Десні".

40-а поразка в Чемпіонатах "Олександрії" при Володимиру Шарані.

50-й матч в УПЛ проводить асистент арбітра Максим Чос (Київ).

"Чорноморець" при арбітру Ігоря Пасхалу і далі у всіх 6-ти матчах в УПЛ грає лише внічию.

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2-й в елітному дивізіоні "самостріл" Павла Полегенько, в т.ч. 1-й в складі "Маріуполя".

1-й раз з початку Чемпіонату зафіксований рахунок 0:0.

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