Підсумки нормандської зустрічі: на які поступки може піти України і чи чекати позитивних зрушень
Зустріч у Нормандському форматі тривала майже 10 годин. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії провели спільні перемовини. У фіналі ніяких проривних домовленостей не досягли. Проте і безрезультатною зустріч назвати складно.
Зеленський стільки разів казав, що треба говорити, а зустрічі "нормандської четвірки" стільки разів переносилась, що коли дійшло до діла, здалось, що Путін і Зеленський справді можуть про щось домовитись. Хоча здоровий глузд і підказував, що проривів очікувати не слід.
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Розпочалася зустріч за планом о 16:00 за київським часом, навіть Путні майже не спізнився. Та це було перше і останнє, що на цій зустрічі відбулося за графіком. Протягом першої години Зеленський мав провести дві двосторонні зустріч з лідерами Франції і Німеччини. Вже о 17:00 представники усіх чотирьох країн мали зустрітися за спільним столом перемовин. В реальному житті зустріч розпочалась з затримкою у дві години.
Але з цього усе тільки починалося. Підсумковий брифінг, на якому учасники повинні були розповісти про результати замість запланованої 20:00 відбувся майже о 01:00 ночі.
Зеленський приїхав на зустріч, його зустрів Макрон
Що гово рили Зеленський і Путін
Про що насправді говорили на цій зустрічі знають тільки ті, хто на ній був. Час від часу до журналістів виходили представники української делегації і казали, що все добре. І ось через дев'ять годин, з затримкою на чотири, лідери країн "нормандської четвірки", вийшли до преси і оголосили результати. Меркель і Макрон вітали відновлення перемовин і висловлювали надію, що вони будуть продовжені. Зеленський і Путін теж, на словах позитивно оцінили результати. От тільки здалося, що у кожного з них свої результати.
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► "Лише у випадку забезпечення безпеки можна перейти до вирішення політичних питань", – сказав Зеленський.
Мова йде про роззброєння бойовиків, вивід незаконних і іноземних збройних формувань, передачу під контроль України кордону. Зеленський прямо це озвучує. Натомість Путін теж каже, що результати зустрічі позитивні, але заявляє, що "разом з перемир'ям треба політичні процеси".
► Зеленський каже, що Україна не готова йти на низку поступок. Однак Путін говорить, що необхідні зміни в Конституцію щодо особливого статусу Донбасу.
Відео: промова Зеленського після нормандської зустрічі
► Президент України під час перемовин наполягав на необхідності відновлення контролю за кордоном. А Путні посилається на Мінські домовленості підписані попереднім українським президентом і каже, що Україна має брати кордон на наступний день після виборів.
Цитувати президентів можна довго. Але якщо коротко переказати, головний конфлікт між ними полягає в послідовності реалізації Мінських домовленостей. Очевидно, що Україна вимагає спочатку безпеки. А Путін хоче, щоб спочатку пройшли вибори. Позиції непримиренні. "У нас з президентом Росії різні погляди на питання передачі кордону", – прямо сказав Зеленський.
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Очевидно, ця зустріч розвіяла усі ілюзії стосовно можливого скорого і простого вирішення конфлікту між Україною і Росією. Президент Зеленський на міжнародній арені чітко озвучив усе, на що Україна піти не може. Підкреслив незмінність зовнішнього курсу країни, нагадав Путіну що Крим – український, і заявив про неприпустимість федералізації.
А президент Росії ще раз показав, що швидке і мирне закінчення війни на Донбасі його не цікавить. Бо якби цікавило – погодитись на умови України було б просто. Але Кремель влаштує тільки один варіант, їх маріонеткові режими в Луганську і Донецьку повинні бути у незмінному вигляді інтегровані до України.
Звісно, як би ми не хотіли завершення війни і повернення окремих районів Донецької і Луганської області, прийняти їх разом з бойовиками і їх лідерами – це загроза національній безпеці усієї країни. Тож можна стверджувати: ніякого принципового просування вперед до закінчення війни не відбулося.
Відео: промова Путіна після зустрічі у нормандському форматі
Можливі позитивні зрушення
Проте все ж певний прогрес є:
- Домовились про обмін полоненими у форматі усі на усіх до кінця цього року.
- Заговорили про припинення вогню.
Звісно, це вже не перша подібна домовленість. До неї можна ставитись скептично. Але є одне рішення, яке її підсилює. Зеленський зазначив, що мають розширити мандат ОБСЄ з можливістю здійснювати моніторинг цілодобово.
І це вже навіть дуже непогано. Оскільки сьогодні місія ОБСЄ здійснює своє спостереження тільки вдень. А боєзіткнення відбуваються переважно вночі. Постійна присутність незалежних спостерігачів може суттєво зменшити кількість жертв війни і показати, хто ж насправді першим відкриває вогонь.
Крім того, учасники зустрічі домовились:
- продовжити розведення військ ще у трьох локація,
- посилити заходи з розмінування територій,
- збільшити кількість пунктів пропуску.
Як на мене, усе це добре за умови виконання цих домовленостей. Щщонайменше, зменшиться кількість постраждалих від війни. Можливо життя українців у прифронтових і окупованих територіях стане дещо зручнішим і безпечнішим.
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Крім того є ще одна домовленість:
- зустрітись протягом 4 місяців і вже на тій другій зустрічі продовжити діалог навколо політичних і безпекових пунктів і послідовності їх реалізації.
Тобто переговори хоч і не стали проривом у досягненні миру, все ж вони запустили сам процес діалогу, який був заблокований щонайменше три роки. 9 грудня сторони окреслили свої позиції.
Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу
На які поступки може піти Україна
У процесі перемовиy кожна зі сторін буде змушена йти на поступки.
Уявимо, на які посткупки може піти Україна:
- Теоретично Україна може відмовитись від взяття кордону під контроль в обмін на виведення російських і незаконних збройних формувань і фактичну передачу під контроль українським правоохоронцям окупованих територій. Адже для виборів за українським законодавством нам просто необхідно контролювати проведення цих виборів.
- Путін вимагає внесення змін до Конституції. Україна може їх внести. Зміни в сфері децентралізації. Вони можуть стосуватись усієї України і завершити процес адміністративно-територіальної реформи, який триває вже багато років.
- Ми можемо прийняти закон про амністію і звільнити від відповідальності усіх громадян України, які були вимушені співпрацювати з окупаційними адміністраціям, але не були причетними до тяжких злочинів, таких як вбивства або катування.
Тобто, як бачите, вести перемовини є навколо чого. У мене є лише один сумнів. Я не впевнений, що Путін, в принципі, хоче миру. Але навіть у такому разі: якщо домовленості призведуть до зменшення інтенсивності вогню, якщо ми повернемо наших полонених, якщо збільшимо кількість пунктів пропуску – це хороший результат. Так – це не жаданий мир, але це час, який дає нам можливість розвивати економіку і посилювати військо. А це точно не буде зайвим.
Поведінка Зеленського
Знаєте, що мені дуже запам'яталось? Президент України, його поведінка і промови дуже відрізнялись від поведінки його іноземних колег. Хтось може назвати це непрофесіоналізмом, сказати, що фахові дипломати так не говорять.
Зеленський усміхається на камеру на початку зустрічі
Що Макрон і Меркель дивляться на Зеленського дещо здивовано і поблажливо. Можливо, в цьому щось є. Але треба розуміти, що Зеленський на прес-конференції говорив не з ними, а з власними виборцями. Зверніть увагу, як він вітається словами "шановні українці". На відміну від інших лідерів, які обмежились сухими дипломатичними заготовками, Зеленський говорить достатньо багато і виглядає це доволі щиро. Звісно, можна сказати, що він просто актор, але саме тому він має таку шалену підтримку в Україні. І саме ця підтримка дозволяє йому бути більш впевненим на перемовинах.
Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч
Давно очікувані перемовини пройшли, очікувано прориву не відбулося, але відновився діалог, який може зберегти життя українців. І тут я погоджусь з президентом – це само по собі успіх. Попереду багато роботи, розслаблятися і втрачати пильність зарано.
Дивіться відео прес-конференції Зеленського, Макрона. Меркель і Путіна після зустрічі у нормандському форматі:
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