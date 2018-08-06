Підсумки виступу збірної України з баскетболу на чемпіонаті Європи у Латвії

Чоловіча збірна України віком до 18 років завершила виступ на чемпіонаті Європи у Латвії. Команда Дмитра Маркова не зуміла зберегти місце в Дивізіоні А, посівши за підсумками турніру 15 місце, і тепер вже наступного року спробує повернутися до еліти.

На груповому етапі наша команда зуміла взяти одну перемогу, а у матчах плей-офф перемогла також лише одного разу, вдруге здолавши на цьому турнірі команду Боснії та Герцеговини, пише сайт Федерації баскетболу України.

Читайте також: Олексій Лень офіційно став гравцем "Атланти"

На жаль, цей поєдинок вже не мав турнірного значення, адже поступившись команді Греції у неймовірно напруженій кінцівці матчу за 13-16 місця, українська збірна втратила шанси на збереження прописки в Дивізіоні А. Окрім нашої команди у Дивізіон В опустились команди Боснії та Герцеговини та Греції.

Лідерами збірної України на цьому турнірі були центровий Володимир Марковецький, який знайшов свою гру у другій частині турніру, а також форвард Андрій Грицак, який приєднався до команди після виступу у складі молодіжної збірної U-20, ставши одним із ключових гравців збірної U-18 на турнірі у Латвії.

Лідери збірної України:

Володимир Марковецький (7 матчів, 24,3 хв) – 11,3 очка + 8,3 підбирання + 1,4 блок-шота (РЕ – 17,6);

Андрій Грицак (6 матчів, 25 хвилин) – 13,2 очка + 5,3 підбирання + 3,8 перехоплення + 1,3 блок-шота (РЕ – 14,3);

Віталій Шорсткий (7 матчів, 24,4 хвилини) – 10,4 очка + 4,4 підбирання + 2,1 передачі + 1,3 перехоплення (РЕ – 9,0).

Читайте також: Українські баскетбольні клуби отримали суперників у кваліфікації Кубка Європи

Зазначимо, що центровий української збірної Володимир Марковецький потрапив у топ-3 чемпіонату Європи за блок-шотами. Центровий робив 1,4 блока за матч – це третій результат на турнірі, а його партнер по команді Андрій Грицак – 1,3, він на п’ятому місці. Також Марковецький став п’ятим на турнірі за підбираннями - в середньому бігмен збирав 8,3 відскока за гру, а також десятим за ефективністю, маючи середній рейтинг – 17,6 бали.

Також збірна України стала кращою на турнірі за блок-шотами у командному рейтингу. Підопічні Дмитра Маркова робили в середньому 4,3 блока за гру, але у той же час наша команда відмітилась і з позначкою "мінус". Українська збірна робила найбільшу кількість втрат в середньому за матч (18,0) та мала найгіршу результативність на турнірі, набираючи 66,7 очка.

Всі матчі збірної України U-18 на Євробаскеті-2018

Україна – Фінляндія 56:81 (13:29, 13:15, 16:16, 14:21)

Боснія та Герцеговина – Україна 67:80 (19:15, 14:18, 13:27, 21:20)

Іспанія – Україна 104:53 (30:9, 22:17, 27:14, 25:13)

Сербія – Україна 121:49 (28:19, 28:13, 32:12, 33:5)

Хорватія – Україна 85:62 (18:18, 18:17, 24:12, 25:15)

Греція – Україна 77:73 (23:18, 27:12, 8:15, 19:28)

Боснія та Герцеговина – Україна 88:94 (14:24, 32:24, 14:21, 28:25)

Більше новин зі світу спорту читайте у розділі Спорт24