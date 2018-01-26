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Підсумки візиту Геннадія Труханова в Грецію: в Одесі відбудеться конференція з питань медичного туризму

18:43, сьогодні 82 Читать новость на русском
Геннадій Труханов
Геннадій Труханов / izvestia.kiev.ua

В даний час представницька одеська делегація на чолі з міським головою Геннадієм Трухановим перебуває з робочим візитом в Грецькій Республіці.

В рамках візиту в Афінах Геннадій Труханов взяв участь в міжнародній конференції "Одеса – європейське місто", яка була організована з метою просування нашого міста в країнах Євросоюзу Європейською організацією публічного права (EPLO).

Мер презентував Одесу з позиції інвестиційного бренду "Одеса 5Т". Геннадій Труханов також розповів про колорит, багатогранність і інтеркультурність нашого міста, більш детально зупинившись на історичному зв'язку Одеси і Греції, сьогоднішній взаємодії з грецькою діаспорою міста.

"Прикладом такої взаємодії є створення в нашому місті Грецького парку, який стане найпрекраснішим подарунком одеситам і ще одним приводом для знайомства з грецькою культурою", – зазначив мер Одеси.

На зустрічі були присутні представники дипломатичного корпусу, політичні та наукові діячі, а також студенти грецьких університетів.

Слід зазначити, EPLO (Європейська організація публічного права) є впливовою міжнародною юридичною організацією, що займається створенням і розповсюдженням знань в області публічного права та управління, а також просуванням європейських цінностей для демократичних інститутів в усьому світі.

Також в рамках візиту міський голова Одеси зустрівся з президентом Асоціації мерів грецьких міст Джорджем Патулісом. Сторони обговорили питання, що стосуються політики децентралізації в Україні, успіхи і подальші кроки в цій сфері. У свою чергу пан Патуліс розповів про грецький досвід в даному питанні.

"Вже сьогодні грецька сторона бачить для себе перспективу в розвитку туристичного напрямку презентованої нами стратегії. Ми запланували провести в Одесі в березні поточного року конференцію з питань медичного туризму за участю представників муніципалітетів Греції і потенційних інвесторів в туристичну інфраструктуру нашого міста", – прокоментував Геннадій Труханов.

В Афінах міський голова Одеси вивчив і досвід Греції у вирішенні проблеми сортування і утилізації побутових відходів. Відвідав спеціальний перший в Європі Парк екологічного виховання, який являє собою комплекс об'єктів: автомати сортування і пресування відходів з видачею винагороди або іншими видами преміювання учасників процесу переробки; майстерня художнього ековиховання, де створюються товари і художні твори з матеріалів, що підлягають утилізації; зал екологічних ігор, де в ігровій формі проводиться навчання, яке дозволяє формувати поняття про вигоду для людини утилізації та захисту навколишнього середовища; амфітеатр – мультифункціональний зал для проведення музичних і театральних вистав, пов'язаних з екологією і природою.

"Для нашого міста питання сортування і утилізації побутових відходів з кожним днем ​​набирає все більшої актуальності. У минулому році ми вже обговорювали з представниками Єврокомісії можливість інвестування у відкриття аналогічного Парку в Одесі. Діалог триває", – прокоментував Геннадій Труханов.

Муніципалітет Афін і співробітники Парку ставлять перед собою мету з дитинства виховувати у населення дбайливе ставлення до навколишнього середовища, допомагати городянам брати активнішу участь у процесі переробки відходів, в тому числі шляхом навчання технікам сортування і утилізації побутових відходів. Програма освітніх занять схвалена Міністерством освіти республіки і є обов'язковою для школярів Афін.

Теги: Новини політики Здорове життя Геннадій Труханов Греція Екологія Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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