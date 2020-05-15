Підсумковий випуск новин за 18:00: Непридатні ПЛР-тести у Києві. Послаблення карантину в Італії

У підсумковому випуску новин за 15 травня станом на 18:00 – у Київській референс-лабораторії проводять позапланову перевірку через непридатні ПЛР-тести. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. В Італії після істотного скорочення випадків зараження на коронавірус, влада вирішила з 18 травня дозволити вільні подорожі в межах регіону проживання.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Донбасі знову неспокійно. Ще двоє українських військових зазнали осколкових поранень. Їх оперативно ушпиталили. Напередодні українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що особливого статусу ОРДЛО в Конституції України не буде. У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті зафіксували спалах COVID-19. Хворобу виявили у 81 людини, 53 з яких – вихованки інтернату.