Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Підсумковий випуск новин за 18:00: Непридатні ПЛР-тести у Києві. Послаблення карантину в Італії

Випуск новин - Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 15 травня станом на 18:00 – у Київській референс-лабораторії проводять позапланову перевірку через непридатні ПЛР-тести. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. В Італії після істотного скорочення випадків зараження на коронавірус, влада вирішила з 18 травня дозволити вільні подорожі в межах регіону проживання.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На Донбасі знову неспокійно. Ще двоє українських військових зазнали осколкових поранень. Їх оперативно ушпиталили.

Напередодні українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що особливого статусу ОРДЛО в Конституції України не буде.

У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті зафіксували спалах COVID-19. Хворобу виявили у 81 людини, 53 з яких – вихованки інтернату.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини Києва Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Новини про коронавірус 15 травня: масовий спалах у Києві, проблеми з українськими тестами
сьогодні , 06:01 Новини про коронавірус 15 травня: масовий спалах у Києві, проблеми з українськими тестами
Ігор Саджениця
Політичний ляпас: як люди Коломойського демонстративно саботували інтереси Авакова
15 травня , 23:30 Політичний ляпас: як люди Коломойського демонстративно саботували інтереси Авакова
Сергій Лещенко
Промовисті фотографії у соцмережі: російський солдат розкрив місце дислокації в Сирії – факти
15 травня , 22:00 Промовисті фотографії у соцмережі: російський солдат розкрив місце дислокації в Сирії – факти
Михайло Макарук