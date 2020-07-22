У підсумковому випуску новин за 22 липня станом на 18:00 – у середмісті столиці сьогодні спалахнуло одразу 2 автомобіля. Інцидент трапився поблизу палацу "Україна". Євросоюз вперше запроваджує санкції проти Генерального розвідувального управління РФ.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Масштабне розкрадання в Укрзалізниці. Там керівники департаментів підписали контакти з фіктивними фірмами майже на 200 мільйонів гривень.

Уряд створив нове міністерство. Воно зосередиться на розвитку промисловості, займатиметься питаннями оборонної та високотехнологічної галузей.

Карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Заходи безпеки і надалі будуть адаптивним, тобто, суттєві обмеження зберігатимуться, посилюватимуться або скасовуватимуться в областях залежно від рівня захворюваності.