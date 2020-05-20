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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Підсумковий випуск новин за 18:00: Обвал мосту на Дніпропетровщині. Пікет перед пресконференцією

Випуск новин -

У підсумковому випуску новин за 20 травня станом на 18:00 – на Дніпропетровщині обвалився автомобільний міст. Це сталося неподалік Нікополя. Центральна частина мосту через затоку Каховського водосховища впала у воду. Перед пресконференцією Володимира Зеленського активісти влаштували пікет у Маріїнському парку.

Також у випуску новин на 24 каналі

Президент Палестини Махмуд Аббас має намір розірвати всі домовленості з Ізраїлем та США.

Під час карантину у столиці відремонтували 13 мостів і шляхопроводів.

Ексглава митниці Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в столичному окружному суді.

Теги: Новини Дніпра Протести Випуск новин
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