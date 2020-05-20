Підсумковий випуск новин за 18:00: Обвал мосту на Дніпропетровщині. Пікет перед пресконференцією
У підсумковому випуску новин за 20 травня станом на 18:00 – на Дніпропетровщині обвалився автомобільний міст. Це сталося неподалік Нікополя. Центральна частина мосту через затоку Каховського водосховища впала у воду. Перед пресконференцією Володимира Зеленського активісти влаштували пікет у Маріїнському парку.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Президент Палестини Махмуд Аббас має намір розірвати всі домовленості з Ізраїлем та США.
Під час карантину у столиці відремонтували 13 мостів і шляхопроводів.
Ексглава митниці Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в столичному окружному суді.
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