Підсумковий випуск новин за 18:00: Обвал мосту на Дніпропетровщині. Пікет перед пресконференцією

У підсумковому випуску новин за 20 травня станом на 18:00 – на Дніпропетровщині обвалився автомобільний міст. Це сталося неподалік Нікополя. Центральна частина мосту через затоку Каховського водосховища впала у воду. Перед пресконференцією Володимира Зеленського активісти влаштували пікет у Маріїнському парку.

Також у випуску новин на 24 каналі: Президент Палестини Махмуд Аббас має намір розірвати всі домовленості з Ізраїлем та США. Під час карантину у столиці відремонтували 13 мостів і шляхопроводів. Ексглава митниці Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в столичному окружному суді.