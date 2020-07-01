У підсумковому випуску новин за 1 липня станом на 18:00 – уКиєві посилили карантин. Тепер кафе, бари, ресторани та розважальні заклади, зокрема кінотеатри, працюватимуть лише до 22:00. Одеські медики прогнозують спалах коронавірусу COVID-19 через наплив туристів у вихідні. Збільшення кількості хворих очікують за 10 – 14 днів.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Житомирі послабили карантин. Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій. Дозволили роботу ТРЦ та готелів, проведення масових та спортивних заходів. Утім, із певними обмеженнями.

Завдяки системі автофіксації порушень ПДР українські водії за місяць сплатили до бюджету 31 мільйон гривень штрафів. У МВС запевнили, що за цей період перевищувати швидкість руху стали вчетверо менше.

Печерський суд Києва продовжив обрання запобіжного заходу Петру Порошенку. Його підозрюють у спонуканні голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до перевищення службових повноважень.

Правоохоронці затримали міністра економіки Словенії. З'ясувалося, що той під час епідемії COVID-19 лобіював закупівлю апаратів штучної вентиляції легень через фірми, наближені до нього.