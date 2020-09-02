У підсумковому випуску новин за 2 вересня станом на 18:00 – глава МЗС Росії вважає, що ситуацію в Білорусі дестабілізують "200 українських екстремістів". В Україні ж такі чутки назвали маячнею. На Харківщині виявили 3 антирекорди коронавірусної інфекції. Наразі в регіоні найвищий показник смертності – 6 за останню добу, водночас жодного пацієнта з лікарень не виписали.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Доходи Держбюджету України не дотягують до плану. За 8 місяців 2020 року вони впали майже на 4%. Однак самі надходження до скарбниці країни рівень 2019 року.

У Києві напали на народного депутата Антона Полякова. Поліція оголосила в місті операцію перехоплення та вже знайшла автівку нападників.

Минулої доби в Україні виявили 2 495 нових хворих, 51 людина померла від ускладнень. Це стало максимальною кількістю за весь час розповсюдження епідемії в країні. Водночас 1 015 інфікованих одужали.

З обігу виводять монету номіналом 25 копійок і частину банкнот. Розплатитися ними буде неможливо вже з 1 жовтня. Наразі в обігу їх залишається приблизно 2% від загальної кількості.