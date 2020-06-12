У підсумковому випуску новин за 12 червня станом на 18:00 – мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці поки не посилюватимуть карантин. Утім, якщо кількість хворих інтенсивно збільшуватиметься, жорсткі заходи можуть повернути. В столиці Афганістану невідомі підірвали мечеть. Щонайменше 4 людини загинули, десятки дістали поранення. Напад стався вранці, коли там перебували віряни.

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