У підсумковому випуску новин за 21 липня станом на 18:00 – близько 20-ти заручників досі у полоні терориста у Луцьку. Загалом у Києві сьогодні надходить ціла низка повідомлень про замінування. Зокрема, обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу Києва.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Карантин не може зупинити поширення COVID-19. Таку гучну заяву зробив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус.

У Києві знайшли дві вибухівки. Про замінування на ринку "Мінський", що в Оболонському районі анонім повідомив близько 12-ї години.

Російські найманці повернули тіло ще одного військового на підконтрольну Україні територію.

Донецький художник Сергій Захаров влаштував під стінами Верховної Ради артперформанс. Митець звів будинок з карт, на яких зображені, зокрема, Путін, Захарченко, та терорист Моторола.