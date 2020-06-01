У підсумковому випуску новин за 1 червня станом на 18:00 – у столиці невідомий чоловік погрожував підірвати міст Метро. В руках він тримав пульт від нібито вибухівки. Після тривалих переговорів правоохоронцям вдалося затримати псевдомінера. Хвиля протестів сколихнула більшість американських штатів. Все через вбивство поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда.

Також у випуску новин на 24 каналі: 24 канал спільно з благодійним фондом "Рідні" запустив проєкт, в рамках якого глядачі зможуть побачити 10 унікальних історій усиновлення. Молодший брат вбитого Джорджа Флойда засудив агресію мітингувальників. Синоптики пообіцяли, що літо в Україні буде спекотним, але зі зливами. Справжнє тепло почнеться вже наприкінці цього тижня.