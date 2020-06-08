У підсумковому випуску новин за 8 червня станом на 22:00 – через збільшення кількості хворих на COVID-19 у селах Криничне та Дмитрівка на Одещині встановлять карантинні контрольно-пропускні пункти. Нові деталі у справі про смерть дитини в дитсадку Запоріжжя. Судмедексперти встановили, що однорічна Олеся померла не від асфіксії, а внаслідок нещасного випадку.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Житомирі зафіксували першу смерть від COVID-19. Померла літня жінка, яку до медзакладу госпіталізували ще 24 травня. З 10 червня можуть дозволити роботу баз відпочинку. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Євросоюз продовжить санкції щодо інвестицій в окупований Крим. Мова йде про заборону країнам-членам ЄС вкладати кошти в окупований півострів. У Польщі закрили 12 шахт через спалах коронавірусу серед працівників.