У підсумковому випуску новин за 6 червня станом на 21:00 – на взуттєвій фабриці "Міда" у Запоріжжі сталася масштабна пожежа. Полум'я гасили 60 рятувальників та 13 одиниць техніки. Через високий показник захворюваності на коронавірус у Львові посилили перевірки підприємців та транспорту.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Павлоградському відділі поліції на Дніпропетровщині ДБР накрило банду поліцейських, які змушували місцевих вчиняти злочини для хороших показників. Відділок розформують та наберуть нових працівників.

"Мінера" столичного мосту Метро перевели до психлікарні. 5 червня чоловіку змінили запобіжний захід, мовляв, у нього є схильність до суїциду, тому і відвезли з СІЗО до лікарні.

Угорським прикордонникам вдалося врятувати життя українцю, якого течією річки Тиса занесло на територію сусідньої з Україною держави.

Джозеф Байден офіційно став кандидатом на пост американського президента від Демократичної партії.