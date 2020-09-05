У підсумковому випуску новин за 5 вересня станом на 21:00 – на Львівщині шахтарі після майже тижня протестів під землею піднялись на поверхню. Їм пообіцяли найближчим часом виплатити зарплати, які заборгували ще з березня. Самопроголошений ватажок бойовиків ОРДЛО Денис Пушилін пригрозив відкрити вогонь в бік українських позицій.

Також у випуску новин на 24 каналі: У мечеті в Бангладеш пролунав вибух. Це трапилось під час традиційної молитви. Мер Умані розповів про коронавірус серед паломників-хасидів. Точна кількість людей, які приїхали в Умань до заборони, невідома. У Коломиї легкове авто зіткнулося із фурою – 4 людей загинули. Адвокат Джеррі Скіннер, який представляє родичів жертв катастрофи рейсу МН17, заявив, що Росія навмисно збила літак. Вулицями Києва проїхались 90 кабріолетів – так пройшов перший в Україні фестиваль автівок з відкідним верхом.