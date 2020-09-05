Підсумковий випуск новин за 21:00: Протести шахтарів закінчились. Наказ Пашуліна
У підсумковому випуску новин за 5 вересня станом на 21:00 – на Львівщині шахтарі після майже тижня протестів під землею піднялись на поверхню. Їм пообіцяли найближчим часом виплатити зарплати, які заборгували ще з березня. Самопроголошений ватажок бойовиків ОРДЛО Денис Пушилін пригрозив відкрити вогонь в бік українських позицій.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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