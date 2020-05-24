Підсумковий випуск новин за 21:00: Відкритя музеїв у Ватикані. ДТП у Львові

У підсумковому випуску новин за 24 травня станом на 21:00 – у Ватикані відкриють музеї після трьох місяців карантину. Відкриття заплановане на 1 червня. Відвідувачі повинні носити захистні маски, а медперсонал буде міряти їх температуру. Четверо загиблих у смертельній аварії на Львівщині. ДТП сталася сьогодні зранку на трасі Київ-Чоп.

Також у випуску новин на 24 каналі: Напередодні ввечері в Києві у власному офісі знайшли застреленим позафракційного народного депутата, члена групи "Довіра" Валерія Давиденка. Українських моряків, яких два місяці тому захопили пірати біля берегів Африки – звільнили. Про це повідомив на власній сторінці у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У Гонконзі поновилися протести, поліція використовує водомети та сльозогінний газ.