Підсумковий випуск новин за 21:00: Відкритя музеїв у Ватикані. ДТП у Львові
У підсумковому випуску новин за 24 травня станом на 21:00 – у Ватикані відкриють музеї після трьох місяців карантину. Відкриття заплановане на 1 червня. Відвідувачі повинні носити захистні маски, а медперсонал буде міряти їх температуру. Четверо загиблих у смертельній аварії на Львівщині. ДТП сталася сьогодні зранку на трасі Київ-Чоп.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Напередодні ввечері в Києві у власному офісі знайшли застреленим позафракційного народного депутата, члена групи "Довіра" Валерія Давиденка.
Українських моряків, яких два місяці тому захопили пірати біля берегів Африки – звільнили. Про це повідомив на власній сторінці у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У Гонконзі поновилися протести, поліція використовує водомети та сльозогінний газ.
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