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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Підсумковий випуск новин за 21:00: Відкритя музеїв у Ватикані. ДТП у Львові

Випуск новин -

У підсумковому випуску новин за 24 травня станом на 21:00 – у Ватикані відкриють музеї після трьох місяців карантину. Відкриття заплановане на 1 червня. Відвідувачі повинні носити захистні маски, а медперсонал буде міряти їх температуру. Четверо загиблих у смертельній аварії на Львівщині. ДТП сталася сьогодні зранку на трасі Київ-Чоп.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Напередодні ввечері в Києві у власному офісі знайшли застреленим позафракційного народного депутата, члена групи "Довіра" Валерія Давиденка.

Українських моряків, яких два місяці тому захопили пірати біля берегів Африки – звільнили. Про це повідомив на власній сторінці у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У Гонконзі поновилися протести, поліція використовує водомети та сльозогінний газ.

Теги: Новини Львова Аварії та ДТП Ватикан Випуск новин
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