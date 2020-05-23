Підсумковий випуск новин за 21:00: Вихід США з Договору про відкрите небо. Смерть депутата
У підсумковому випуску новин за 23 травня станом на 21:00 – США виходять із угоди Про відкрите небо через невиконання Росією вимог. За словами держсекретаря США, Кремль використовує цю угоду для пропаганди агресії, зокрема й в Україні. У Києві знайшли застреленим депутата з групи "Довіра" Валерія Давиденка. Сьогодні його знайшли з вогнепальним пораненням у власному офісі.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Один український захисник отримав поранення на передовій. Загалом в штабі об'єднаних сил зафіксували щонайменше 6 порушень режиму тиші.
В центрі Москви чоловік захопив у заручники співробітників банку. За попередньою версією він вчинив напад на банк через борги.
Латинська Америка перетворюється на новий епіцентр коронавірусу. Про це заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.
У Житомирі обрали міру запобіжного заходу Анатолію Захаренку, якого підозрюють у вбивстві 7 людей. Він перебуває під вартою без права внесення застави.
Читайте також
Вибір редакції
-
Новини про коронавірус 23 травня: рекордна кількість тестувань і послаблення карантину у Києві21:57
-
Смерть депутата Давиденка: колеги відкидують версію про самогубство21:53
-
Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 13 випуск: заколот проти Міцкевича та вкрай важка битва чорних21:52
-
блогЗапустити метро і не дозволити вірусу поширюватись: як це зробити?