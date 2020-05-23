Підсумковий випуск новин за 21:00: Вихід США з Договору про відкрите небо. Смерть депутата

У підсумковому випуску новин за 23 травня станом на 21:00 – США виходять із угоди Про відкрите небо через невиконання Росією вимог. За словами держсекретаря США, Кремль використовує цю угоду для пропаганди агресії, зокрема й в Україні. У Києві знайшли застреленим депутата з групи "Довіра" Валерія Давиденка. Сьогодні його знайшли з вогнепальним пораненням у власному офісі.

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