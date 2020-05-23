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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Підсумковий випуск новин за 21:00: Вихід США з Договору про відкрите небо. Смерть депутата

Випуск новин -

У підсумковому випуску новин за 23 травня станом на 21:00 – США виходять із угоди Про відкрите небо через невиконання Росією вимог. За словами держсекретаря США, Кремль використовує цю угоду для пропаганди агресії, зокрема й в Україні. У Києві знайшли застреленим депутата з групи "Довіра" Валерія Давиденка. Сьогодні його знайшли з вогнепальним пораненням у власному офісі.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Один український захисник отримав поранення на передовій. Загалом в штабі об'єднаних сил зафіксували щонайменше 6 порушень режиму тиші.

В центрі Москви чоловік захопив у заручники співробітників банку. За попередньою версією він вчинив напад на банк через борги.

Латинська Америка перетворюється на новий епіцентр коронавірусу. Про це заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У Житомирі обрали міру запобіжного заходу Анатолію Захаренку, якого підозрюють у вбивстві 7 людей. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини України Новини Києва Жертви Новини США Випуск новин
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