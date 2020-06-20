У підсумковому випуску новин за 20 червня станом на 21:00 – на Одещині успішно випробували ракетний комплекс "Нептун". Москву вкрили рясні зливи та град. За кілька годин стихія паралізувала місто.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Чорногорія дозволила в'їзд українцям. Кордони відкрили також громадянам Албанії, Боснії і Герцеговини, Косово, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії.

Антирекорд по COVID-19 за добу встановили Львівщина і Закарпаття. Там 139 і 109 нових випадків.

У Дніпрі суд обрав запобіжний підозрюваному у вбивстві поліцейського. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

Білоруси 2 дні поспіль стоять у пікетах на підтримку незалежних кандидатів. У ніч на суботу влада почала застосовувати до них силу.