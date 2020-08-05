У підсумковому випуску новин за 5 серпня станом на 22:00 – Печерський районний суд обрав запобіжний захід для Сухроба Карімова, який погрожував підірвати будівлю в центрі столиці. "Київського терориста" арештували на 2 місяці без права застави. Посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що українців серед загиблих у Бейруті немає. Прем'єр-міністр заявив, що Україна готова допомомагати Лівану.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Зеленський обговорив з Лукашенком видачу Україні бойовиків "Вагнера". Як повідомляє Офіс Президента, це була телефонна розмова.

В Офісі Президента вперше відреагували на скандальні "плівки Вовка". На Банковій відповіли, що голова та судді Окружного адміністративного суду Києва не перебувають у статусі обвинувачених.

У комітеті виборців переконують, що Україна не готова до місцевих виборів, бо забезпечити процес волевиявлення під час коронавірусу складно.